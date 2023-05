Zahl neuer Verfahren gegen Polizisten in Sachsen im vergangenen Jahr gestiegen

Todesfasten, um „Jesus zu begegnen“

Mehr als 100 Leichen hat die Polizei bislang in einem Massengrab in Kenia gefunden – und immer mehr grausame Details zu den Handlungen der Sekte kommen ans Licht. Die Regierung will nun den Glaubenssektor regulieren – denn das Ereignis ist kein Einzelfall.