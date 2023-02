﻿Sachsens LKA-Chefermittler zu linksextremen Straftaten: „Leipzig ist ganz vorne dran“

Leipzig gilt neben Hamburg und Berlin als Hochburg linksextremer Gewalt. Aber was heißt das eigentlich? Im Podcast „Der Fall Lina E.“ spricht der Leiter der Soko Linx beim Landeskriminalamt, Dirk Münster, über die Ermittlungen – und ihre Folgen.

Leipzig/Dresden. Krawalle am Rand von linken Demos, Brandanschläge und eine brutale Bande, die von hier aus gezielt Angriffe auf Neonazis geplant haben soll: Leipzig gilt seit Jahren als eine Hochburg linksextremer Gewalt in Deutschland – in einer Reihe mit den Millionenstädten Hamburg und Berlin.