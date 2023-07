﻿Sahra Wagenknecht - die Frau, die ihre Forderungen noch nie umsetzen musste

Pressekonferenz vor Sommerurlaub

Scholz: Höhenflug der AfD wird nicht bis zur nächsten Wahl anhalten

Bundeskanzler Olaf Scholz stellte sich am Freitag kurz vor seinem Urlaub den Fragen der Hauptstadtjournalisten. In der traditionellen Sommer-Pressekonferenz zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik sprach er unter anderem über den Krieg in der Ukraine, die Modernisierung in Deutschland und die AfD.