﻿Linken-Spitze zur Causa Sahra Wagenknecht: „Die Mehrheit der Partei will keine Abspaltung“

Immer wieder Sahra Wagenknecht: In der Debatte um einen möglichen Austritt ruft der Linke-Bundesgeschäftsführer Tobias Bank das wohl prominenteste Parteimitglied jetzt zur Mäßigung auf. Gegenüber der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) äußert er sich auch zu einem möglichen Ausschluss.

Sahra Wagenknecht (53) gilt – vor allem im Osten – als Galionsfigur der Linken, doch wegen ihrer Positionen ist sie in ihrer Partei auch heftig umstritten.

Leipzig. Die Parteispitze der Linken hat Sahra Wagenknecht zur Mäßigung aufgerufen. „Ich würde mir von Sahra Wagenknecht mehr Sensibilität wünschen. Auch sie muss sich an unser Programm und unsere Beschlüsse halten“, sagte der Linke-Bundesgeschäftsführer Tobias Bank gegenüber der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ). Die Diskussion um die prominente Bundestagsabgeordnete belaste die Partei zusehends: „Es gibt zwei Pole, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen: Erstens gibt es Leute, die gehen wollen, und zweitens gibt es diejenigen, die wollen, dass Sahra Wagenknecht geht.“

Wagenknecht gilt als gern gesehener Talkshowgast – sie spaltet die Linke aufgrund ihrer Positionen aber auch. Ein Vorwurf von ihr lautet, dass die Partei den Kurs einer „Lifestyle-Linken“ eingeschlagen habe. Aufgrund ihrer Beliebtheitswerte wird immer wieder gemutmaßt, dass die so populäre wie umstrittene Politikerin bei den Europa- und sächsischen Landtagswahlen 2024 mit einer eigenen Partei antreten könnte. Eine Forsa-Umfrage für das Magazin „Stern“ hatte vor Kurzem ergeben, dass ihr Potenzial in Ostdeutschland bei 28 Prozent liegt, im gesamten Bundesgebiet bei 19 Prozent.

Aktuell keine Ausschlussanträge gegen prominente Politikerin

„Es ist mir derzeit nicht bekannt, dass Sahra Wagenknecht Abspaltungsversuche vorhat“, reagiert der Linke-Bundesgeschäftsführer gegenüber der „LVZ“ auf diese Diskussion. Wagenknecht selbst hatte unlängst erklärt, dass eine Parteigründung nicht ganz einfach wäre. Bank hält ein solches Unterfangen für aussichtslos: „Die Mehrheit der Partei will keine Abspaltung. Und ich bin der Überzeugung, dass jede Abspaltung zum Scheitern verurteilt ist. Wem wäre geholfen, wenn dann zwei linke Parteien scheitern?“

Er sei für die Einheit der Partei zuständig – und erwarte „von jedem einzelnen Mitglied“, dass nicht fortwährend über Alternativen nachgedacht werde. Aktuell würden auch keinerlei Ausschlussanträge gegen Wagenknecht vorliegen, macht der Parteimanager klar – „weder aus der Partei noch aus der Bundestagsfraktion“.

Linke hatte zuletzt bei Wahlen deutlich verloren

Bei der Bundestagswahl 2021 war der Linken nur aufgrund von drei Direktmandaten der Wiedereinzug gelungen, da die Partei die Fünfprozenthürde nicht erreicht hatte. In Sachsen war die Linke mit 9,3 Prozent auf ein historisches Tief gesunken. Bereits zur Landtagswahl 2019 hatte die Partei ein Fiasko erlebt: Mit einem Minus von 8,5 Prozentpunkten war sie auf 10,4 Prozent durchgereicht worden. Ein wesentlicher Grund liegt offenbar in der Außenwirkung: „Die Partei muss mehr über das reden, was sie eint. Es kann nicht sein, dass 10 Prozent der Themen, die uns trennen, immer wieder im Fokus stehen“, erklärt Bank.

„Leipziger Erklärung“ für Kurs der sozialen Gerechtigkeit

Deshalb will die Linke-Führung die Wagenknecht-Debatte so bald wie möglich hinter sich lassen. Bei einem Krisentreffen hatten sich 60 Spitzenfunktionäre kurz vor Weihnachten auf eine „Leipziger Erklärung“ verständigt. Darin sprechen sich die Genossinnen und Genossen insbesondere für einen eindeutigen Sozialkurs aus: „Linke Antworten und eine klare Kante für Gerechtigkeit sind gerade in dieser mehrfachen Krise nötig.“ Beim Thema Russland werden ein Waffenstillstand und Friedensverhandlungen gefordert.

Parteimanager Bank: Müssen wieder mehr Missstände aufdecken

„Die Linke muss wieder dahin kommen, dass sie dadurch wahrgenommen wird, Missstände aufzudecken. Dabei geht es immer wieder auch um Ostdeutschland“, fordert Bank. Der gebürtige Ostberliner und erfahrene Kommunalpolitiker ist seit einem halben Jahr Bundesgeschäftsführer. Gerade im Osten gebe es noch „sehr viele, sehr große Baustellen“, sagt Bank – so dürfe beispielsweise „nicht geduldet“ werden, dass Ostdeutsche im Durchschnitt 12.200 Euro pro Jahr weniger als Westdeutsche verdienten.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“.