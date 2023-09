Wagenknecht: Mehrheiten mit AfD sind unproblematisch

Jena. Noch-Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht sieht kein Problem darin, wenn parlamentarische Mehrheiten mithilfe der AfD zustande kommen. „In der Demokratie stellt man Anträge, und wer zustimmt, stimmt zu“, sagte sie am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung in Jena. Wagenknecht bezog sich auf die Abstimmung im Thüringer Landtag, in der die AfD einem CDU-Antrag zur Senkung der Grunderwerbsteuer zur Mehrheit gegen die rot-rot-grüne Minderheitsregierung von Wagenknechts Parteikollegen Bodo Ramelow verhalf.

Ähnlich hatte sich schon die Wagenknecht-Vertraute Amira Mohamed Ali geäußert. Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag sagte: „Ich wundere mich über diese Debatte und dass in diesem Fall auch vom Einreißen einer Brandmauer die Rede ist, das empfinde ich überhaupt nicht so. Was hätten die denn machen sollen? Darauf verzichten, als Opposition Anträge einzubringen oder den Antrag zurückziehen, nachdem die Falschen zugestimmt haben?“

Wagenknecht: AfD darf „niemals Teil einer Regierung sein“

Die Thüringer AfD feiert den Abstimmungserfolg mit der CDU in ihren sozialen Netzwerken als „Höcke-Coup“.

Wagenknecht sagte im Volkshaus Jena unter dem Applaus von rund 1000 Zuhörerinnen und Zuhörern: „Wenn die AfD sagt: „Der Himmel ist blau“, müssen dann alle widersprechen und sagen „Nein, der Himmel ist grün“?“

Koalitionen mit der AfD schloss Wagenknecht hingegen aus. In Jena sagte sie: „Es gibt in der AfD Leute, denen man Unrecht tun würde, wenn man sie als Nazis bezeichnet. Das sind enttäuschte Konservative. Aber die AfD hat einen rechtsextremen Flügel. Daher darf sie niemals Teil einer Regierung sein, denn das wäre gefährlich.“

„Es ist darauf zu achten, nicht die Verrückten einzusammeln“

Zur Gründung einer eigenen Partei sagte Wagenknecht: „Es gibt die Notwendigkeit einer neuen Partei der wirtschaftlichen Vernunft, der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens. Das ist mir seit einem Jahr klar.“

Aber es sei sehr schwer, eine neue Partei mit 16 Landesverbänden zu gründen. „Es ist darauf zu achten, nicht die Verrückten einzusammeln.“ Sie bat ihr Publikum um Verständnis, „dass das jetzt schon so lange im Raum steht“. Sie wolle nicht mit einer Parteigründung „kokettieren“, aber sie müsse „seriös vorbereitet sein“. Ob eine Wagenknecht-Partei im kommenden Jahr zur Europawahl und den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg antreten werde, ließ sie offen.