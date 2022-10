Wagenknecht nennt Grüne „gefährlichste Partei“ - scharfe Kritik auch aus eigenen Reihen

Steigende Energiepreise: Daniel Günther fordert Entlastungen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat dem Bund eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Heizöl und Pellets vorgeschlagen. „Wir brauchen Entlastungen auch in anderen Energiebereichen“, sagte er am Freitag im Anschluss an eine zweitägige Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover.