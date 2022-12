Sanktionen gegen russische Oligarchen sollen künftig besser durchgesetzt werden

In Henstedt-Ulzburg darf Bruchholz gesammelt werden

Gas, Öl, Fernwärme – wer damit heizt, muss in diesen Tagen tief in die Tasche greifen. Wegen häufiger Nachfragen aus der Bürgerschaft ermöglicht die Gemeinde Henstedt-Ulzburg jetzt, gegen Gebühr Bruchholz in den Wäldern zu sammeln.