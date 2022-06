Kreml will noch kein Beitrittsreferendum in Südukraine durchführen

Zuletzt hatten die prorussischen Verwaltungen in den besetzten Gebieten in der Südukraine mehrfach einen Anschluss an Russland gefordert. Möglichst sollte dies per Referendum passieren, wie 2014 auf der Krim. Doch der Kreml sieht dafür noch keine Basis – vorerst.