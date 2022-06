Mehr als vier Milliarden Dollar: Iran fordert Entschädigung von den USA

Ein Gericht im Iran hat die US-Regierung am Donnerstag zur Zahlung von Schadenersatz an die Familien getöteter iranischer Atomwissenschaftler verurteilt. Teheran machte in der Vergangenheit zumeist die israelische Regierung für die Ermordung von Atomwissenschaftlern verantwortlich.