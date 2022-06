Sanktionen: USA wollen Flugzeuge von Oligarch Abramowitsch beschlagnahmen

Angela Merkel: Wie steht sie inzwischen zu ihrer Russland-Politik?

Am 8. Dezember hat Angela Merkel (CDU) ihr Amt als Bundeskanzlerin abgegeben - und ist seitdem nicht mehr groß in der Öffentlichkeit aufgetreten. Das ändert sich an diesem Dienstag. Merkel stellt sich den Fragen von „Spiegel“-Journalist Alexander Osang. Es wird wohl auch um den Krieg in der Ukraine gehen.