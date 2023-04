Scharfe Rüge des UN-Sicherheitsrats: Taliban sollen Frauenrechten achten

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat die in Afghanistan herrschenden Taliban zu einer Abkehr von den von ihnen verhängten drastischen Einschränkungen für Frauen und Mädchen aufgerufen. Eine entsprechende Resolution wurde in dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen in New York am Donnerstag einstimmig angenommen.

Die militanten Islamisten haben etwa den Zugang von Mädchen zu Bildung eingeschränkt, Frauen die Ausübung der meisten Berufe verboten, sie von öffentlichen Orten und aus Sporteinrichtungen verbannt. Frauen dürfen auf Anordnung der Taliban auch nicht für UN-Organisationen arbeiten - diese Entscheidung wurde in der Resolution als „beispiellos in der Geschichte der Vereinten Nationen“ bezeichnet.

Als die Taliban im August 2021 erneut die Macht im Land übernahmen und sich die Nato-Streitkräfte zurückzogen, versprachen sie zunächst eine moderatere Herrschaft als zwischen den Jahren 1996 und 2001. In der Folge setzten sie jedoch schrittweise ihre strenge Interpretation des islamischen Rechts, der Scharia, mit Blick auf Frauen und Mädchen um. In der Resolution ist von „tiefer Sorge über die zunehmende Erosion des Respekts für die Menschenrechte und Grundfreiheiten von Frauen und Mädchen in Afghanistan“ die Rede. Zugleich wird die „unverzichtbare Rolle“ unterstrichen, die die Betroffenen für die afghanische Gesellschaft spielten.

Seltenes Bild der Einigkeit

Die Taliban werden aufgefordert, den Zugang zu Bildung, Arbeit, Bewegungsfreiheit und gleichberechtigter Teilhabe am öffentlichen Leben rasch wiederherzustellen. Sämtliche UN-Mitglieder werden aufgefordert, ihren Einfluss geltend zu machen, um die Taliban-Politik gegenüber Frauen und Mädchen zu ändern.

Selbst Russland und China stimmten für die Vorlage, die somit mit 15 zu 0 Stimmen angenommen wurde. Es war ein seltenes Bild der Einigkeit in einer Zeit der tiefen Spaltung des Sicherheitsrats wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Dennoch kritisierten Russland und China die USA für ihre vergangene Rolle in Afghanistan und forderte die Freigabe von nach der Taliban-Machtübernahme eingefrorenen Finanzmitteln der afghanischen Regierung in Höhe von sieben Milliarden Dollar.

Sanktionen gegen die Taliban zog der Sicherheitsrat nicht in Erwägung. Doch die Resolution stellt eine scharfe Rüge dar, die als Schlag für das Ansehen der Machthaber in Afghanistan gewertet werden kann, die um Anerkennung auf der internationalen Bühne ringen, einschließlich der Anerkennung durch die UN als rechtmäßige Regierung des Landes.

Schulbesuch ist für Mädchen nach sechster Klasse verboten

Nach dem Sturz der Taliban im Jahr 2001 und in der Zeit bis zu ihrer erneuten Machtübernahme 20 Jahre darauf wurden Schulen und Universitäten für Mädchen und Frauen geöffnet. Frauen waren zunehmend im Arbeitsleben und in der Politik präsent, wurden Richterinnen, Ministerinnen und Professorinnen. Unter der neuen Taliban-Herrschaft wurde Mädchen der Schulbesuch über die sechste Klasse hinaus verboten. Frauen sind nun auf männliche Begleitung angewiesen, um das Haus zu verlassen oder Reisen anzutreten. Ende Dezember verboten die Taliban Frauen die Arbeit für internationale Hilfsorganisationen, im April wurde das Verbot auf UN-Organisationen ausgeweitet.

Der stellvertretende amerikanische UN-Botschafter Robert Wood sagte nach der Annahme der Resolution, der Sicherheitsrat habe eine klare und einmütige Botschaft an die Welt gerichtet: „Wir werden die Unterdrückung von Frauen und Mädchen durch die Taliban nicht hinnehmen.“ Eingebracht worden war die Resolution von Japan und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

RND/AP