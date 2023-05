﻿Scheitert das größte Solarprojekt der Welt am Streit von zwei Superreichen?

Sydney. Das australische Sun Cable-Projekt war von Anfang an ehrgeizig. Eines der größten Solarprojekte der Welt, die größte Batterie, die längste Stromleitung – von Australien bis nach Singapur – die Superlative häuften sich. Das Prestigeprojekt machte weltweite Schlagzeilen, die beiden reichsten Männer Australiens investierten jeder rund 50 Millionen Australische Dollar, umgerechnet etwa 30 Millionen Euro.

Mike Cannon-Brookes, Mitgründer der Softwarefirma Atlassian, und Andrew Forrest, Chef der Bergbaufirma Fortescue, sind beide nach wie vor eng mit dem Projekt verbunden, das Cannon-Brookes einst als „Batshit-Wahnsinn“ bezeichnete, über das er aber auch sagte: „The Engineering all checks out“ – also ein Kompliment an die Ingenieure, deren Pläne alle Sinn machen würden.

Doch nun ist das Prestigeprojekt in Australien ins Stocken geraten und im Januar trotz oder sogar eher wegen seiner prominenten Unterstützer zunächst in die freiwillige Insolvenz gegangen. Kommentare lassen vermuten, dass daran eine Meinungsverschiedenheit der beiden prominenten Aktionäre Schuld ist, die den Sonnenstrom unterschiedlich nutzen wollen und deswegen auch eine unterschiedliche Vorstellung für das Management von Sun Cable haben. Grundsätzlich sollen aber beide Milliardäre weiterhin Interesse daran haben, das Projekt umzusetzen.

Sonnenverwöhnter Kontinent

Das Potenzial für erneuerbare Energien ist in Australien groß. Laut der Regierungsbehörde Geoscience Australia erhält der fünfte Kontinent durchschnittlich 58 Millionen Petajoule Sonnenstrahlung pro Jahr, etwa 10.000 Mal mehr als der Gesamtenergieverbrauch des Landes. Das Sun Cable-Projekt, das dieses Potenzial nutzen möchte, wurde bisher im Norden des Landes entwickelt. Es sollte nach Fertigstellung eines der größten Solarkraftwerke der Welt sein.

Die geschätzten Kosten für das Projekt liegen bei 30 Milliarden Australischen Dollar, umgerechnet über 18 Milliarden Euro. Das Projekt, das auf der Rinderfarm Newcastle Waters in der Nähe des Outback-Ortes Elliott, etwa 750 Kilometer südlich von Darwin, entstehen sollte, würde eine Leistung von 17 bis 20 Gigawatt erbringen. Gleichzeitig sollte im hohen Norden Australiens auch das weltgrößte Speichersystem gebaut werden.

Grundsatzstreit um Solarstrom

Einige Meilensteine konnte das Projekt auch schon für sich verbuchen: So hat die indonesische Regierung im September 2021 bereits die Erlaubnis erteilt, ein insgesamt 4200 Kilometer langes Unterseekabel durch seine Hoheitsgewässer bis nach Singapur zu führen. Über das Kabel sollte der asiatische Stadtstaat ab 2028 mit Strom versorgt werden. 15 Prozent des singapurischen Bedarfs sollten künftig über den Solarpark im australischen Outback abgedeckt werden.

Neben Singapur sollte das Solarkraftwerk auch die nordaustralische Stadt Darwin beliefern. Doch all dies pausiert derzeit – nicht zuletzt wegen der Meinungsverschiedenheiten, die ausgebrochen sind. Laut Experten werfen die Probleme bei Sun Cable auch ein Licht auf die Herausforderungen, denen Megaprojekte für grüne Energie gegenüberstehen. So schrieb der Energieökonom Bruce Mountain in einer Analyse für „The Conversation“, dass das Sun Cable-Debakel den Grundsatzstreit darüber verdeutliche, wie mit erneuerbaren Energien umgegangen werden solle.

Andere Stimmen kommentierten jedoch auch schon, dass die Meinungsverschiedenheit eine Reflexion über die kommerzielle und technische Realisierbarkeit des Projekts selbst seien. Matthew Warren, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Australian Energy Council, ging in einem Artikel für die „Australian Financial Review“ so weit, Sun Cable als einen „Witz innerhalb der Elektrizitätsindustrie“ zu beschreiben und als ein Projekt, das eher die Ignoranz, das Ego und das Streben nach Bekanntheit seiner Befürworter widerspiegele als die Bedürfnisse seiner potenziellen Kunden.

Absichtserklärungen aus Singapur

Während Grok Ventures – die Investmentfirma von Atlassian-Mitgründer Cannon-Brookes – einfach weitermachen möchte und behauptet, das Projekt sei in seiner jetzigen Form nach wie vor wirtschaftlich tragfähig und Absichtserklärungen aus Singapur würden vorliegen, widerspricht die Gegenseite und nennt das Projekt „in seiner jetzigen Form wirtschaftlich nicht rentabel“. Stattdessen solle die Solarenergie zur Herstellung von grünem Wasserstoff oder Ammoniak genutzt werden. Forrest hatte bereits 2021 in einem öffentlichen Vortrag seinen Vorschlag skizziert, aus Sonne, Wasser und Wind Wasserstoff und letztendlich „grünen Stahl“ herzustellen.

Wie der Kampf dieser beiden Wirtschaftsgiganten nun ausgehen wird und ob Sun Cable doch noch realisiert werden kann, steht noch in den Sternen. Der Insolvenzverwalter von Sun Cable führt derzeit einen Verkaufsprozess durch. Laut des australischen Senders ABC soll es mindestens vier aktive Bieter geben, darunter wohl auch die Investmentfirmen der streitbaren Milliardäre. Eine Entscheidung wird nicht vor Ende Mai erwartet. In der Zwischenzeit hat Grok Ventures Sun Cable jedoch ein Darlehen von bis zu 65 Millionen Dollar (fast 40 Millionen Euro) gewährt.

Das australische Projekt würde – sollte es wiederbelebt werden – dem Thema erneuerbare Energien in Australien einen mächtigen Schub versetzen. Dass die Idee grundsätzlich nicht völlig unrealistisch ist, zeigt ein vergleichbares Projekt: Das sogenannte Xlinks-Projekt, das Marokko und England mit einem ähnlich langen Kabel verbinden und Sonnenstrom von Nordafrika bis nach Großbritannien schaffen will.

