Schlag gegen Terrormiliz: Ehemaliger IS-Gouverneur und Bombenbauer in Syrien festgenommen

US-amerikanische Soldaten im Einsatz in Syrien: Das Land hat immer noch hunderte Truppen in den ehemals vom Islamischen Staat besetzten Gebieten stationiert. (Archivbild)

Auch wenn der Islamische Staat kein großes Territorium mehr beherrscht, dauert der Kampf gegen die Terrororganisation an. Im Norden Syriens ist es dem internationalen Bündnis gegen den IS jetzt gelungen, einen ranghohen Anführer des IS festzunehmen. Verletzt wurde bei der Operation niemand.