﻿Wohin geht es mit der „stärksten Rüstungsindustrie in Europa“?

Kaputte Panzer, fehlende Munition – genug Geld für die Ausrüstung der Bundeswehr ist da, doch die deutschen Waffenhersteller kommen nicht hinterher. Das liegt auch an der komplizierten Beziehung zwischen Politik, Industrie und Streitkräften.

Militärischer Transport made in Germany by Rheinmetall. Wie geht es weiter mit der Branche?

Sie reden vom „Leo“. Das klingt ein bisschen putzig für diesen martialischen 62-Tonnen-Klotz. Aber allen, die in Deutschland mit Rüstung zu tun haben, ist der Leopard 2 mehr als ein Panzer. Er ist ein Symbol für Erfolg und Leistungsfähigkeit. Wenn an diesem Freitag die Gruppe der Unterstützer der Ukra­i­ne tagt, wird sich viel um die Premiummarke der deutschen Rüstungsindustrie drehen. Aber wie das so ist mit Marken: Sie glänzen mehr als ihr Inhalt.

Denn die deutsche Rüstungsindustrie mag zwar, wie es Hans Christoph Atzpodien vom Branchenverband BDSV sagt, „die stärkste in Europa“ sein – aber das bedeutet nicht mehr viel. Der erste Leopard 2 rollte vor vier Jahrzehnten in die Welt, zwei weitere wird es dauern, bis die Europäer den Nachfolger fertig haben.

Panzer aus Südkorea?

Wer jetzt einen zukunftsfähigen Panzer braucht, wendet sich zum Beispiel an Südkorea. Polen hat im vergangenen Juli beim Hyundai-Konzern 180 K2Black Panther bestellt, 820 weitere sollen folgen. Die ersten Exemplare kamen fünf Monate später per Schiff. Derweil erschreckte Rheinmetall-Chef Armin Papperger die Welt mit der Nachricht, dass es ein Jahr dauern und einen dreistelligen Millionenbetrag kosten würde, Leopard-2-Panzer für die Ukra­i­ne bereitzustellen.

Es ist nicht die erste Hiobsbotschaft, seit fieberhaft Material für die Verteidigung der Ukra­i­ne und die Ertüchtigung der Bundeswehr gesucht wird. Hatte der Druck des Krieges anfangs das komplizierte Verhältnis zwischen Politik und Industrie entspannt, kühlt es jetzt schon wieder merklich ab. „Wir sind wieder zurückgefallen in die Mangelverwaltung“, sagt Atzpodien. Rund 160 Mitglieder zählt sein Verband, 135.000 Menschen beschäftigt die Industrie in Deutschland und erwirtschaftet direkt und indirekt rund 30 Milliarden Euro Wertschöpfung jährlich. Geschäftlich ist für sie eine große Zeit angebrochen, doch der Frust wächst schon wieder.

Wir sind wieder zurück gefallen in die Mangelverwaltung. Hans Christoph Atzpodien, Branchenverband BDSV

Das plötzlich üppig vorhandene Geld setzt sich nur zäh in Aufträge um. Es brauchte fast das gesamte vergangene Jahr, bis das erste Geld aus dem Bundeswehrvermögen von 100 Milliarden Euro tatsächlich haushaltsrechtlich freigegeben war und verplant werden konnte. Aber auch die Industrie ist nicht immer so fix, wie sie gern tut. Es heiße immer, die Bundeswehr könne doch „ins Regal greifen“, sagte jüngst der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, beim TV-Sender Phoenix, „aber so viel ist ja nicht im Regal.“ Die „Kaltstartfähigkeit“, die Heeresinspekteur Alfons Mais schon ein Jahr vor dem russischen Angriff auf die Ukra­i­ne forderte, ist Illusion.

Bitteres Beispiel: der Puma

Das bitterste Beispiel lieferte der Puma – wieder einmal. Seit die Entwicklung vor gut 20 Jahren begonnen wurde, liefert der Schützenpanzer regelmäßig Anlass für Frust und Streit. Als man glaubte, es endlich hinter sich zu haben, kam kurz vor Weihnachten ein neuer Tiefpunkt: Bei einer Übung für die schnelle Nato-Eingreiftruppe VJTF fielen alle 18 von der Bundeswehr eingeplanten Exemplare aus.

„Wir können uns nicht immer von einer Instandsetzung zur anderen hangeln, wir brauchen verlässliche Lösungen oder die Entscheidung, nicht mehr länger auf den Puma zu setzen“, wetterte die damalige Verteidigungsministerin Christine Lam­brecht (SPD).

Mitte Januar hörte sich das schon wieder anders an. Nach einem Spitzentreffen mit den Verantwortlichen der Herstellerfirmen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Rheinmetall war plötzlich von Mängeln bei der Ausbildung an den Panzern die Rede – es klang ein bisschen nach Benutzerfehlern. Lam­brecht dankte „sehr herzlich für den konstruktiven Austausch“, während Rheinmetall-Chef Papperger sagte, der Puma sei „der beste Schützenpanzer der Welt“. Für den akuten Bedarf muss jedoch erst mal das Vorgängermodell Marder herhalten. Das wurde in den Sechzigerjahren entwickelt, funktioniert aber.

Hinter vorgehaltener Hand weisen Rüstungsmanager gern darauf hin, dass der Puma ein Wunschkind der Bundeswehr sei, eine „Spezialanfertigung“: zwar hochmodern, aber sehr kompliziert und x-mal wegen neuer Wünsche nachgebessert. Die Botschaft: Wir könnten auch anders, aber die wollten es ja so. Es ist immer der Punkt im Gespräch, wo das Wort „Goldrandlösung“ fällt und die Klagen über das Beschaffungsamt der Bundeswehr beginnen. Die Kunden hätten „teilweise übersteigerte Ansprüche“. Auch seien bereits laufende Verträge im Nachhinein immer wieder geändert worden – im Sinne der Bundeswehr.

Verbandschef Atzpodien betont denn auch, „dass unsere Verteidigungsindustrie in reichem Maße marktverfügbare Produkte hat, die wir heute schon an andere Nato-Länder liefern“. Würden man die Industrie mit ihrer Expertise früher und umfassender einbeziehen, dann gäbe es davon womöglich noch mehr.

Die Bundeswehr und die Rüstungsindustrie: eine schwierige Beziehung

Die Bundeswehr braucht die deutsche Rüstungsindustrie als Ausstatter. Umgekehrt braucht die Rüstungsindustrie die Bundeswehr als Auftraggeber. Es ist eine sehr komplizierte Beziehung zwischen Politik, Industrie und Streitkräften. Dafür sorgt schon Artikel 87b des Grundgesetzes: Die Armee kauft nicht selbst ein, sondern über die „bundeseigene Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau“. Es gilt als Fortschritt, dass Bestellungen bis 5000 Euro neuerdings direkt möglich sind.

Verteidigungsminister Pistorius demonstriert Einigkeit mit US-Amtskollegen Austin Pistorius unterstrich die Bedeutung der USA als Europas „wichtigster Partner“. Er sprach von einem Fundament, „auf dem die Nato steht“. © Quelle: Reuters

Was die Truppe wann wie zu welchem Preis bekommt, ist zu klären zwischen Verteidigungsministerium, Bundeswehr, Beschaffungsamt und Industrie. Dabei werde „die Industrie nicht immer als Partner, sondern manchmal als Gegner betrachtet“, heißt es bei einem großen Motorenhersteller. Auf der anderen Seite wollen sich die Beschaffer nicht über den Tisch ziehen lassen: Nach Jahrzehnten in der Schmuddelecke wittert die Branche auch geschäftlich den Platz an der Sonne. Das Ergebnis sind Misstrauen und Bürokratie. Dabei hat dieser Apparat mehr zuwege gebracht, als ihm zuzutrauen war. Flakpanzer Gepard und Raketenwerfer Mars, Panzerhaubitzen, Luftverteidigungssysteme sowie Panzerfäuste von Dynamit Nobel wurden an die Ukra­­i­­ne geliefert.

Der Schützenpanzer Marder soll bald folgen, und wieder kämpft die In­dus­trie mit den selbst geschürten Erwartungen. Rund 100 Stück stünden quasi herum, hatte Rheinmetall anfangs verbreitet. Bald wurde klargestellt, dass nur zwei Dutzend gut genug für eine schnelle Lieferung seien, rund 50 vielleicht nach einem halben Jahr, seit Oktober sind 40 in Arbeit. Die Stückzahlen klingen bescheiden, aber selbst sie sind ein Glücksfall. Als Europa nach dem Mauerfall seine Armeen verkleinerte, sammelte Rheinmetall überschüssiges Altgerät wieder ein. So kamen auch einige Dutzend Leopard 1 und 2 in den Konzernbestand zurück. Das Pro­blem: Sie sind alt und wenig gepflegt, und die Aufbereitung ähnelt einem Neubau.

Die Bundeswehr wurde nicht nur heruntergespart, sondern auf Interventionseinsätze im Ausland ausgerichtet. Territorialverteidigung wurde zum Randthema, es ging um Kosovo, Afghanistan oder Mali. So eine Interventionsarmee braucht aber nicht nur anderes Material, es wird auch anders genutzt. Es geht um überschaubare Einheiten, planbare Zeiträume und absehbare Bedarfe.

Als es aber nach dem 24. Februar plötzlich wieder um Landesverteidigung ging, rechnete Rheinmetall-Chef Papperger vor, dass die Bundeswehrmunition im Fall der Fälle nach ein paar Tagen erschöpft wäre – 30 Tage fordert der Nato-Standard. Mit den aktuellen Kapazitäten würde es zehn Jahre dauern, den Bundeswehrbestand aufzufüllen, heißt es in einer Konzernpräsentation.

So hakt es im Moment an beiden Enden: Für die schnelle Sanierung der Bundeswehr und die Ukra­i­ne-Hil­fe ist der Rüstungsapparat nicht flexibel genug, für den langfristigen Aufbau einer zeitgemäßen Armee fehlen die strategischen Leitlinien. Der Chef von Airbus Defence, Michael Schöllhorn, fordert eine „technologische Roadmap“, da­mit die Industrie wisse, welche Fähigkeiten in der Zukunft gefordert werden und wer sie bereitstellen kann – „so europäisch wie möglich, sonst wird man nicht effizient sein“.

Was ist mit der „stärksten Rüstungsindustrie in Europa“?

Dass es mehr europäische Zusammenarbeit in der Industrie braucht, ist fester Bestandteil jeder Sonntagsrede. Das Nebeneinander verschiedener Systeme in europäischen Armeen gilt als militärisches und wirtschaftliches Grundübel. In einer McKinsey-Studie für die Münchner Sicherheitskonferenz hieß es 2017, Europa habe sechsmal mehr unterschiedliche große Waffensysteme als die USA. Durch Vereinheitlichung ließen sich 30 Prozent einsparen.

Das klingt einfach, macht politisch aber das ganz große Fass auf. Denn gemeinsame Entwicklung und Produktion bedeuten auch gemeinsame Entscheidung über die Verwendung: Bisher hat die Bundesregierung bei Gemeinschaftsprojekten faktisch ein Vetorecht – zum Leidwesen der Industrie. Die berichtet, dass man wegen der restriktiven Exportregeln kaum noch kooperationsfähig sei. Teilweise hingen Projekte jahrelang in der Luft, weil ein Prozent deutscher Anteil drinstecke.

Aktuell arbeitet das Wirtschaftsministerium an neuen Regeln, die sogar lockerer klingen: Bei Gemeinschaftsprojekten könnten künftig Mehrheitsentscheidungen der Beteiligten möglich sein, heißt es. Die Industrie beruhigt das nicht: Dann würden die anderen eben darauf achten, dass die Deutschen in der Minderheit seien. Mit der „stärksten Rüstungsindustrie in Europa“ wäre es dann vorbei.