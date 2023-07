Keine Streiks im Sommer, aber viele andere Probleme: Bahnschlichtung startet

Die Deutsche Bahn (DB) ist im Juni noch einmal deutlich unpünktlicher geworden: Nur noch 63,5 Prozent aller Fernzüge erreichten im Vormonat mit weniger als sechs Minuten Verspätung ihr Ziel. Das ist fast so schlecht wie im Sommer 2022, als der Wert auf einen Negativrekord von 58 Prozent abrutschte. Die DB macht dafür Bauarbeiten verantwortlich: Fast 70 Prozent der ICE- und IC‑Züge fahren durch mindestens eine Baustelle, teilt der Konzern mit.

Das hat auch der US‑amerikanische Bestsellerautor T. C. Boyle mitbekommen. Bei einer Lesereise durch Deutschland waren fast alle seine Züge verspätet, einmal sogar 90 Minuten. Boyle stellte ein Foto aus der DB‑Lounge auf Twitter und beklagte sich über die Verspätung. Das Social-Media-Team der Bahn antwortete: „Wir tun alles, damit Sie genug Zeit zum Schreiben haben.“

Boyle nahm es mit Humor. „Das war eigentlich sehr nett von ihnen und sehr clever und amüsant“, sagte er jetzt im RND-Podcast „Geyer & Niesmann“. Einen echten Eisenbahnfan wie Boyle kann ohnehin wenig erschüttern. Im Podcast erzählt er: „Ich liebe Zugreisen! Ich hasse Reisen mit dem Flugzeug. Und das Schöne an den Lesereisen in der Schweiz, Österreich und Deutschland ist, dass man fast ausschließlich mit dem Zug reist. Und die Züge haben mich schon immer verzaubert. Ich liebe es, lange Strecken mit dem Zug zu fahren. Dieses Mal war ich nur überrascht, dass es bei einigen Zügen, die ich genommen habe, Verspätungen gab, in einem Fall sogar anderthalb Stunden. Meine Publizistin und ich haben uns gefragt: Was ist denn hier los?“

Keine Streiks bis Ende August

Eine gute Nachricht für die geplagten Fahrgäste aber gibt es: Der seit Monaten schwelende Tarifkonflikt mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bewegt sich jetzt langsam auf eine Lösung zu. Die Ferien bleiben von Arbeitskämpfen unberührt, Streiks hat die EVG bis Ende August ausgeschlossen. So lange dauert ein Einigungsprozess, der diesen Montag beginnt: Zunächst sind zwei Wochen für die Schlichtung vorgesehen, dann haben die EVG-Mitglieder in einer Urabstimmung das Sagen. Wenn dabei weniger als 75 Prozent für einen unbefristeten Streik stimmen, gilt das Schlichtungsergebnis.

Als Schlichter vermitteln sollen die Arbeitsrechtlerin und ehemalige Landespolitikerin Heide Pfarr (SPD) und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Pfarr wurde von der EVG vorgeschlagen, de Maizière von der DB. Vertreterinnen und Vertreter beider Seiten werden sich in den kommenden zwei Wochen mit der Schlichterin und dem Schlichter hinter verschlossenen Türen treffen und nach Lösungen suchen. Zwischenergebnisse werden nicht mitgeteilt, es gilt der Grundsatz „schlichten und schweigen“.

Fahrgastverband: „Kein Verständnis, wenn es dann noch zu Streiks kommt“

Bereits seit Februar ringen Gewerkschaft und Konzern um einen neuen Tarifabschluss für rund 180.000 Beschäftigte. Die EVG fordert 650 Euro mehr pro Monat und eine Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Die DB zeigte sich zuletzt bereit, den Beschäftigten ab Dezember 200 Euro mehr zu zahlen, ab dem nächsten August dann weitere 200 Euro mehr. Außerdem stellte der Konzern 2850 Euro Inflationsausgleichsprämie in Aussicht. Die Laufzeit des Tarifvertrags sollte bei 27 Monaten liegen.

Der Vorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Detlef Neuß, sagte dem RND: „Wir wünschen uns, dass es im Sinne der Fahrgäste zu einem positiven Ergebnis kommt. So weit sind beide Seiten gar nicht mehr auseinander. Die Fahrgäste hätten kein Verständnis, wenn es jetzt noch zum Streik kommt. Das wäre auch ein schlechtes Zeichen für die Verkehrswende.“

Mehr als elf Millionen Deutschlandtickets verkauft

Ein zentrales Element der Verkehrswende im Nahverkehr ist das 49‑Euro-Ticket. Dessen Verkaufszahlen steigen weiter, allerdings sind knapp die Hälfte der rund 11 Millionen abgesetzten Tickets umgestellte Abonnements von Stammpendlerinnen und ‑pendlern. Rund 44 Prozent sind Gelegenheitsnutzerinnen und ‑nutzer, die bisher Einzeltickets gekauft haben. Nur um die 8 Prozent sind „echte Umsteiger“, die bisher gar nicht die Bahn genutzt haben.

Gerade in den Ballungsräumen verändert das Ticket aber doch das Fahrverhalten: 24 Prozent der Fahrten von Neukunden wären sonst mit dem Auto gemacht worden, hat eine Umfrage des Hamburger Verkehrsverbunds ergeben. „Deutschlandticket ersetzt Autofahren“, jubelt Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).

In der Urlaubszeit sorgt das 49‑Euro-Ticket besonders auf den klassischen Ausflugsrouten an die See und in die Berge für regelmäßig überfüllte Züge. „Man sollte sich überlegen, ob man unbedingt am Wochenende auf diesen Strecken fahren muss“, rät Pro-Bahn-Chef Neuß. „Unter der Woche wird die Fahrt wesentlich entspannter.“

Neuß forderte auch mehr Personal auf diesen hoch frequentierten Ausflugsrouten. Gerade in Notfällen müssten genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügbar sein. „Die Bahn hat einen hohen Krankenstand und zu wenig Personal. Aber sie braucht schnell geschultes Personal vor Ort, wenn ein Zug stehen bleibt. Es kann nicht sein, dass es ewig dauert, bis ein Notfallmanager vor Ort ist und die Strecke stromlos gestellt wird“, kritisiert der Fahrgastvertreter.