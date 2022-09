Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt am Sonntag Obdachlose im Schloss Bellevue. Anlass ist der Tag der Wohnungslosen am 11. September, wie das Bundespräsidialamt am Mittwoch in Berlin mitteilte. Steinmeier wolle an seinem Amtssitz mit Menschen ins Gespräch kommen, die aktuell kein eigenes Dach über dem Kopf haben oder in der Vergangenheit diese Erfahrung gemacht haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zugleich sei ein Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Wohnungsnotfallhilfe sowie der Wohnungswirtschaft und des Gesundheitswesens geplant. Es soll unter anderem um Wege und Strategien zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit gehen. Dabei sind auch Vertreter aus Kommunen, Wissenschaft und Politik. Weiteres Thema seien die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise. Gäste des Gesprächsforums sind auch Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) sowie Nordrhein-Westfalens Sozial- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

Steinmeier besucht Hilfseinrichtung für Wohnungslose

Vor der Veranstaltung wird der Bundespräsident zudem gemeinsam mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender eine Hilfseinrichtung für Obdachlose der Berliner Stadtmission in der Auguststraße besuchen. Dabei werden sie sich am Morgen an der Frühstücksausgabe an die Bewohnerinnen und Bewohner beteiligen, hieß es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/epd