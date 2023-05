﻿Schluss mit dem Gerede über Klimaproteste – reden wir über Klimapolitik!

Stellen wir uns kurz vor, die Menschheit befände sich auf einer gigantischen Party. Man tanzt, feiert, futtert und flirtet. Das Büffet ist pompös, die Tische biegen sich, das Prassen ist in vollem Gange. Doch dann, plötzlich, sind alle Schüsseln leer. Abgegrast. Es ist nichts mehr übrig. Wildberry Lillet? Ausgetrunken. Alle Ginflaschen und Bierfässer? Geleert. Doch es ist noch früh am Abend. Erst ein Drittel ist herum. Es ist so ungefähr halb neun. Was tun? Da bleibt nur eins: die Vorräte anbrechen. Die eiserne Reserve, die eigentlich für morgen, übermorgen und die Zeit danach reichen soll. Denn die Party muss ja weitergehen. Hoch die Tassen, nach mir die Sintflut.

Das ist sinnbildlich die Lage, in der sich der Planet befindet. Die Party läuft munter weiter, immer weiter, es feiert sich so schön ohne störende Gedanken an die Realitäten. Aber die Vorräte sind aufgebraucht: Exakt 33,97 Prozent des Jahres sind herum – gerade mal ein Drittel. Doch schon hat Deutschland rein rechnerisch mehr nachwachsende Rohstoffe verbraucht, als die Erde in diesem Jahr liefern kann. Von den nicht nachwachsenden Rohstoffen ganz zu schweigen. Der 4. Mai ist (wie im Vorjahr) „Earth Overshoot Day“ in Deutschland.

Die Party auf der blauen Murmel muss enden

Das bedeutet: Ab sofort und bis Silvester leben wir in einem Ressourcendefizit. Wenn alle Menschen der Welt so leben würden wie die Deutschen, dann wären die natürlichen Ressourcen auf der Erde morgen aufgebraucht. Wir müssen uns also, was wir zum Leben zu brauchen meinen, in den letzten zwei Dritteln des Jahres von der blauen Murmel leihen, auf der wir leben.

Wir haben nur eine Erde: Das berühmte Nasa-Foto "The Blue Marble", fotografiert am 7. Dezember 1972. © Quelle: picture alliance / Heritage Images

Weltweit gesehen wird der „Kipptag“ in diesem Jahr wie im Vorjahr auf den 28. Juli fallen. 1971 lag er noch auf dem 20. Dezember (!), vier Tage vor Heiligabend. 1981 war es der 11. November, 1991 der 10. Oktober, 2001 der 22. September, 2011 der 4. August und 2021 (in der Coronazeit) der 29. Juli. Die Zahlen zeigen: Deutschland prasst weit überdurchschnittlich heftig.

Die Rechnung ist ganz einfach: Wenn wir unsere Lebensweise nicht ändern - wenn wir, um im Bild zu bleiben, die Party also nicht sparsamer gestalten -, bräuchte es inzwischen knapp drei Erden, um unseren Hunger nach Rohstoffen zu decken. Es wird niemanden überraschend: Wir haben nur eine Erde. Nicht drei. Nicht mal zwei. Gewiss schraubt Elon Musk an einer kosmischen Erdalternative, aber es dürfte noch ein Weilchen dauern bis zu einer „Space X City“ auf dem Mars. Technologie kann nicht jedes Problem lösen, schöne Grüße auch an die FDP.

Der halbe Bundestag beißt sich an ein paar Klimaklebern fest

Es wäre also höchste Eisenbahn, in allen Bereichen der Gesellschaft die Dringlichkeit des Problems zu akzeptieren und offen auszusprechen: Die Party nach alter Väter Sitte muss enden. Und zwar jetzt. Stattdessen verkauft die deutsche Industrie das Wissen über moderne Klimatechnologien kurzsichtig nach Übersee, der Bundeskanzler beobachtet tatenlos die Machtkämpfchen zwischen FDP und Grünen, und der halbe Bundestag rechts der Mitte beißt sich an ein paar Klimaklebern fest, weil in Berlin noch mehr Stau ist als ohnehin schon.

"Haltet euch an Klimaziele": Demonstration der Bewegung Fridays for Future im März 2023 in Berlin. © Quelle: IMAGO/Müller-Stauffenberg

Statt also über Klimapolitik und die geeigneten, konkreten Maßnahmen für den Kampf gegen die Krise zu debattieren, diskutiert sich das Land wund über Klimaproteste und Kartoffelbrei. Das lenkt so herrlich von der eigentlichen Problematik ab. Und CDU-Chef Friedrich Merz findet sogar: „Es ist gerade nicht so, dass morgen die Welt untergeht. Wenn wir in den nächsten 10 Jahren die Weichen richtig stellen, sind wir auf einem guten Weg.“

Was Merz ignoriert: Erdgeschichtlich gesehen sind zehn Jahre nicht mal ein Wimpernschlag. Erdgeschichtlich gesehen bedeuten zehn Jahre: jetzt. Genau jetzt. Nicht gleich, nicht morgen. Sondern jetzt. Menschen neigen aber leider dazu, die Dauer einer Entwicklung an ihrer eigenen Lebensspanne zu messen.

Die gefühlte Lage entspricht nicht der faktischen

Eine müde, verunsicherte und genervte Gesellschaft ist sehr geschickt darin, Gründe vor sich selbst dafür zu finden, die Rettung des Klimas auf die lange Bank zu schieben. Deutschland kann doch alleine gar nichts erreichen! Immer dieses Klimagequatsche! Gibt es keine anderen Themen mehr? Mein Schnitzel kann doch nicht das Problem sein! Und überhaupt: Deutschland verursacht gerade mal knapp zwei Prozent der weltweiten Emissionen – warum sollen ausgerechnet wir die Klimastreber sein, nur weil ein paar paranoide Jugendliche sich vor dem Weltuntergang fürchten?

Das ist die gefühlte Lage der Mehrheitsgesellschaft. Es ist überaus verlockend, sich diesen Gedanken anzuschließen. Doch leider deckt sich die gefühlte nicht mit der faktischen Lage. Und Populisten sind sehr geschickt darin, derlei Ängste und Wut zu schüren. Der Ruf der Grünen als Verbotspartei ist vom politischen Rand auch deshalb tief in die Mitte der Gesellschaft gesickert, weil der Boulevard seit Monaten gegen Robert Habeck pestet, um ein bisschen billigen Applaus zu ernten. Und weil die politische Kommunikation zum Klimathema ein Desaster ist.

Im Visier der Boulevardpresse: Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und Vizekanzler. am 4. Mai 2023 in Berlin. © Quelle: IMAGO/photothek

Strikte Verbote sind nicht der Weg. Menschen müssen abgeholt, umworben und überzeugt werden. Das tauglichste Instrument der Politik ist Vertrauen. Nötig wäre professionelle politische Kommunikation, nicht dilettantisches Herumgeeiere. Doch der angebliche Klimakanzler Olaf Scholz schweigt und verkauft sein Phlegma als Behutsamkeit.

Klimapolitik nervt gelegentlich genauso wie Klimakleber

Das Klima ist kein Wohlfühlthema. Klimapolitik nervt gelegentlich genauso wie Klimakleber. Weil sie die Komfortzone angreift. Weil es schwer ist, einen fundamentalen Wandel der Lebensweise zu akzeptieren, wenn der Grund dafür in Mitteleuropa (noch) weitgehend unsichtbar und unfühlbar ist. Weil der Klimawandel, wie Diabetes, in unseren Breiten erst so richtig spürbar wird, wenn es zu spät sein wird. Na klar: Wenn es im Mai 40 Grad in Bottrop sind, dürfte es leichter sein, für neue Heizungen oder Tempolimit zu werben.

Die zerstörerische Party nach alter Väter Sitte aber muss schon früher enden. Bevor wir weiterfeiern können, müssen wir erst kollektiv den Müll entsorgen, die leeren Flaschen rausbringen, sauber durchwischen und genügend Vorräte sammeln. Damit die Ressourcen nicht irgendwann schon im Januar aufgebraucht sind. Denn auf einer ausgebluteten Erde lässt es sich sehr schlecht feiern.