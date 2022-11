Scholz auf Asien-Reise: Wirtschaftliche Abhängigkeit von China verringern

Polizei ermittelt nach zwei Bränden in den Kieler Stadtteilen Wellingdorf und Ellerbek

Ein Auto und eine Gartenhütte haben am späten Sonnabendabend in Kiel in den Stadtteilen Wellingdorf und Ellerbek gebrannt. Feuerwehr und Polizei konnten die Feuer schnell löschen. In den vergangenen Wochen gab es in der Nähe bereits mehrere Brände – die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.