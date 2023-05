Scholz vor dem EU-Parlament: warten auf die Ruckrede

Berlin/Straßburg. Die Erwartungen an Olaf Scholz sind groß. Der 9. Mai ist ein geschichtsträchtiges Datum – für Europa, für Russland. Der Bundeskanzler wird am Dienstagvormittag vor dem Europäischen Parlament auf Einladung von Präsidentin Roberta Metsola eine Rede halten. Im Rahmen der Gesprächsreihe This is Europe lädt das Parlament Staats- und Regierungschefs ein, ihre Vorstellungen zu Europa zu präsentieren. Es ist zugleich am Dienstag Scholz’ Antrittsbesuch als Bundeskanzler.

Es wird mit Spannung darauf geschaut, wie der Kanzler rhetorisch eine Brücke schlagen wird vom Europatag am 9. Mai, der an die Unterzeichnung der sogenannten Schuman-Erklärung 1950 als ersten Schritt zur Europäischen Union erinnert, bis zum 9. Mai, der für Russland die historische Bedeutung des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland hat. Am 8. Mai 1945 hatte die Wehrmacht bedingslos kapituliert, der Zweite Weltkrieg in Europa endete – ein Tag der Befreiung.

Eine internationale „Zeitenwende“-Rede von Scholz täte der EU gut

Moskau begeht den 9. Mai traditionell mit pompöser Militärparade. Der Kreml dürfte seine Macht auch diesmal wieder präsentieren. Seit dem von Präsident Wladimir Putin angeordneten Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 wird das international aus der Ferne noch einmal mit dem besonderen Augenmerk für Kiew verfolgt, wo der Tag der Befreiung von Russland herbeigesehnt wird.

Scholz dürfte in seiner Rede am Dienstag auf die dramatischen Herausforderungen durch Russland als Aggressor eingehen. Anknüpfend an seine Prager Rede im vorigen Jahr werde der Kanzler seine Sicht auf die aktuelle Lage und die Zukunft der Europäischen Union vorstellen, heißt es im Kanzleramt. In Prag hatte er den Angriff auf die Ukraine auch einen Angriff auf die europäische Sicherheitsordnung genannt. Die EU sei zunächst ein nach innen gerichtetes Friedensbündnis gewesen, darauf ausgerichtet, Krieg zwischen seinen Mitgliedstaaten für immer zu verhindern. Nun werde sie von außen bedroht. Man werde Russlands Angriff nicht hinnehmen, hatte Scholz gesagt.

Auf internationaler Ebene wird aber noch auf eine „Zeitenwende“-Rede gewartet, wie er sie im Bundestag im Februar 2022 gehalten hatte. Ein Ruck war damals zu spüren im Land. Der EU täte das auch gut: ein neuer Ruck.

Deutsche Antwort auf Macrons Werbung für ein vereinigtes Europa

In Prag hatte er sich für eine stärkere Verteidigungs­zusammen­arbeit starkgemacht, speziell für ein mit europäischen Nachbarn aufzubauendes gemeinsames neues Luft­verteidigungs­system. Ferner setzte er sich dafür ein, das Prinzip der Einstimmigkeit in der EU zu lockern und stattdessen Mehrheits­entscheidungen, gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik, zu ermöglichen.

Die Prager Rede von Scholz war als späte deutsche Antwort auf die Rede von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron fünf Jahre zuvor verstanden worden. Macron hatte damals für eine „Neugründung“ eines souveränen, demokratischen und vereinigten Europas geworben – mit einem gemeinsamen Budget für die Euro-Länder, einem gemeinsamen EU‑Verteidigungsetat sowie einer europäischen Interventionstruppe. Auch Scholz betonte, die EU müsse weiter zusammenrücken. Der Druck auf die EU werde wachsen, auch unabhängig vom Krieg in der Ukraine.

Wirtschaftliche Abhängigkeiten sind immer noch ein Problem

Zum Beispiel durch die wirtschaftliche Abhängigkeit von EU‑Staaten – so wie Deutschland energiepolitisch von Russland abhängig war und es in etlichen anderen Bereichen von China ist. Macron hatte jüngst zum Entsetzen einiger seiner Amtskollegen auf dem Rückflug von einem China-Besuch ausgerechnet mehr Selbstbewusststein gegenüber dem Verbündeten USA gefordert. Das haben viele als ein Keil wahrgenommen, den Peking in die EU schlagen konnte.

Andere fanden Macrons Einlassung hingegen gut. Etwa der Außenpolitiker der Linksfraktion, Gregor Gysi. Er sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Ich wünschte mir, habe aber nicht viel Hoffnung, dass Bundeskanzler Scholz wie der französische Präsident Macron erklärte, dass er künftig die eigenen Interessen Deutschlands und der EU gegenüber den USA souveräner geltend machen wird, unabhängig davon, ob es sich um China oder andere Länder handelt, weil er von keinem Staat, mithin auch nicht von den USA, ein Vasall sein will.“

Robert Schuman war 1950 übrigens französischer Außenminister. Seine damalige Erklärung steht für den grundlegenden politischen Plan für eine Zusammenlegung der deutschen und französischen Kohle- und Stahlproduktion nach dem Zweiten Weltkrieg. Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer stimmte sofort zu. Der Plan führte zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl – und erwies sich als wichtige Grundlage für den Prozess der europäischen Integration, für das Zusammenrücken Europas.