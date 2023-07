Scholz: Höhenflug der AfD wird nicht bis zur nächsten Wahl anhalten

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Freitag kurz vor seinem Urlaub den Fragen der Hauptstadtjournalisten gestellt. Scholz sprach über verschiedene Themen wie den Krieg in der Ukraine oder die hohen Umfragewerte der AfD. Der Bundeskanzler glaubt nicht, dass der aktuelle Höhenflug der AfD anhalten werde. „Ich bin ganz zuversichtlich, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht viel anders abschneiden wird, als bei der letzten“, sagte er. Eine Normalisierung rechten Gedankenguts in der deutschen Gesellschaft sehe er klar nicht.

Scholz sichert zu: Langfristig zwei Prozent für Verteidigung

Scholz sicherte zu, dass die Bundesregierung langfristig zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben will. „Wir haben uns entschieden, dass wir diese zwei Prozent für die Verteidigung für die Bundeswehr aufwenden wollen. Nächstes Jahr werden wir das aus Haushaltsmitteln und dem Sondervermögen das erste Mal erreichen“, sagte er. „Und ich wiederhole hier, was ich bei vielen Gelegenheiten gesagt habe: Das wird auch so bleiben, auch wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist“, ergänzte Scholz.

Der Nato-Gipfel hatte in dieser Woche in der litauischen Hauptstadt Vilnius beschlossen: „Im Einklang mit unseren Verpflichtungen nach Artikel 3 des Vertrags von Washington verpflichten wir uns dauerhaft, jährlich mindestens zwei Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung zu investieren.“ Mit dieser Kompromissformulierung haben die Nato-Staaten beim Gipfel ihren Streit um die Höhe der nationalen Verteidigungsausgaben vorerst beigelegt.

Scholz kritisiert öffentlich ausgetragene Streitigkeiten in Koalition

Scholz kritisierte die öffentlich ausgetragene Streitigkeiten in der Ampelkoalition. „Es ist ja kein Geheimnis: dass da so laut diskutiert worden ist, gefällt weder mir noch irgendwem sonst“, sagte er. Vor allem zum sogenannten Heizungsgesetz hatte es monatelang heftige Kontroversen innerhalb der Koalition aus SPD, Grünen und FDP gegeben.

Scholz sagte weiter, bestimmte Dinge, die mit dem Innovationstempo, dass sich die Koalition für Deutschland vorgenommen habe und die auf Weg gebracht worden seien, seien zum ersten Mal diskutiert worden. Nicht nur die Regierung, sondern auch die Gesellschaft brauche ein Verständnis dafür, dass Kompromisse gute und vernünftige Politik sei. Dafür werbe er sehr. Im Ergebnis sei nun beim Heizungsgesetz eine sehr gute Lösung gefunden worden. Man müsse sich klarmachen, dass der Konsens, dass der Kompromiss, dass das „fünfe gerade sein lassen“ ein guter Weg sei, der Deutschland aufbauen werde.

Scholz: Deutschland hat bei Modernisierung Fahrt aufgenommen

Bei der Modernisierung Deutschlands sieht Scholz die Bundesregierung auf Kurs. Es sei Fahrt aufgenommen worden, sagte er. Es gehe darum, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Das Tempo bei Veränderungen sei erheblich beschleunigt worden.

Scholz verwies auf das Ziel der Bundesregierung, dass 80 Prozent des Stroms im Jahr 2030 aus erneuerbaren Energien kommen soll - derzeit liegt der Anteil nach Branchenangaben bei mehr als der Hälfte. Dazu werde das Stromnetz ausgebaut und das Ladenetz für E-Autos, so Scholz. Er nannte auch den geplanten Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke und den Aufbau eines Wasserstoffnetzes. Der Kanzler sagte weiter, Investitionen für die Zukunft fänden in Deutschland statt.

Die Bundesregierung unterstützt die Ansiedlung von Halbleiterfabriken mit gewaltigen Summen. So soll Intel in Magdeburg bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 30 Milliarden Euro fast zehn Milliarden vom Staat erhalten.

Scholz bekennt sich zur Schuldenbremse im Haushalt

Vor den Haushaltsberatungen im Bundestag bekannte sich Scholz ausdrücklich zur Schuldenbremse. Dass der Etatentwurf nach den hohen Ausgaben wegen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs wieder eine Beschränkung der Neuverschuldung vorsieht, sei „ein richtiger Schritt“, betonte der Bundeskanzler.

„Wir sind bei dem Haushalt wieder auf der richtigen Umlaufbahn, und das finde ich ein gutes Zeichen.“ Der nach monatelangem Koalitionsstreit beschlossene Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 sieht einen Rückgang der Neuverschuldung auf 16,6 Milliarden Euro vor.

