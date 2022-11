Scholz bietet Asien-Pazifik-Region engere Partnerschaft an

Vivian Balakrishnan (l), Außenminister von Singapur, empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz (r, SPD) auf dem Internationalen Flughafen Changi in Singapur. In Singapur nimmt der Kanzler an der Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft teil bevor es am Abend weiter ins indonesische Bali zum G20-Gipfel geht.

© Quelle: Kay Nietfeld/dpa