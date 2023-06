Scholz: Bundesregierung will „das wohl modernste Einwanderungsrecht der Welt“ schaffen

13 Jahre Haft

Medienbericht: Deutscher in Russland wegen angeblicher BND-Spionage verurteilt

Einem Medienbericht zufolge ist ein Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft in Russland zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Moskau erklärte den Mann im März für schuldig, Staatsgeheimnisse an den Bundesnachrichtendienst weitergegeben zu haben. Angehörige hoffen auf Hilfe aus Berlin.