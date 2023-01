Scholz‘ Coup oder Versagen? Die Panzer-Wende im RND-Podcast

Viele halten es für eine historische Entscheidung, viele für einen großen Fehler: In dieser Woche hat Bundeskanzler Olaf Scholz entschieden, dass Deutschland nun doch Kampfpanzer an die Ukraine liefert. Allerdings hat er auch die USA ins Boot geholt. Warum, wie ihm das gelang und was das alles für die Bundeswehr bedeutet, besprechen die RND-Korrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann im Podcast mit gleich drei Gästen.

Mit RND-Verteidigungskorrespondent Markus Decker ziselieren sie, wie es zu der historischen Panzer-Entscheidung kam, ob Bundeskanzler Olaf Scholz dabei gezaudert oder geführt hat und was das alles für die Ampel-Koalition bedeutet. Außerdem schalten sie in die USA, von wo RND-Washington-Korrespondent Karl Doemens erklärt, unter welchem Druck Joe Biden stand, und weshalb sich der US-Präsident im Panzerpoker so lange zurückgehalten hat. Und dann rufen sie noch den Bundeswehr-Oberstleutnant Marco Maulbecker an, der in Litauen mit seinen Soldaten die Ostflanke der Nato sichert - und an deutschen Panzern ausbildet.

Politik, kein Gelaber: Steven Geyer und Andreas Niesmann aus dem Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland streiten und bewerten mit weiteren Auskennern aus Hauptstadt-Presse und Politik-Betrieb, was hinter den Schlagzeilen über Wahlkampf, Machtspielchen und Polit-Peinlichkeiten wirklich steckt. Unverkrampft, ohne Floskeln, mit alles und mit scharf. Neue Folgen immer freitags.