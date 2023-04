Scholz dankt Bundeswehr für „gefährlichen“ Evakuierungseinsatz im Sudan

Bei einer Evakuierungmission im Sudan konnte die Bundeswehr zum Wochenbeginn mehr als 300 Menschen in Sicherheit bringen, darunter auch zahlreiche Deutsche. Bundeskanzler Olaf Scholz dankte den deutschen Soldatinnen und Soldaten am Montag für den „gefährlichen Einsatz“.

Ostende. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Bundeswehr für den Evakuierungseinsatz im Sudan gedankt. „Es ist ein gefährlicher Einsatz, aber er ist wichtig, um Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und anderer Länder in Sicherheit zu bringen“, sagte der SPD-Politiker am Montag am Rande eines Nordsee-Gipfels zur Windkraft im belgischen Ostende. „Ich danke der Bundeswehr für diesen Einsatz.“ Die Operation sei gut vorbereitet gewesen, betonte Scholz.

Erstes Flugzeug mit Evakuierten aus dem Sudan in Berlin gelandet Ein Airbus der Luftwaffe hatte die Menschen in der Nacht in Jordanien an Bord genommen. © Quelle: Reuters

Bundeswehr fliegt auch Bürger anderer Staaten aus dem Sudan

Deutschland hatte wie andere Staaten in dem Land im Nordosten Afrikas am Sonntag eine militärische Evakuierung begonnen. Insgesamt waren drei Airbus A400M der Bundeswehr in den Sudan geflogen, um zu evakuierende Personen aufzunehmen.

Nach einer vorläufigen Liste, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, waren unter den 311 Evakuierten der ersten drei Flüge mehr als die Hälfte deutsche Staatsbürger, aber auch etwa Niederländer, Österreicher sowie Staatsangehöriger aus Australien, Bulgarien, Großbritannien, Belgien, Norwegen, Tschechien, Irland, Schweden und Portugal.

