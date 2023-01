Scholz in Argentinien: „Verhandlungen haben jetzt schon lange genug gedauert“

Buenos Aires. Olaf Scholz hat vor ein paar Jahren mal in Argentinien Urlaub gemacht und das führt zu einem ungewöhnlichen Satz für eine Pressekonferenz. „Er kennt sogar Feuerland!“, ruft der argentinische Präsident Alberto Fernández aus, im Innenhof eines prächtigen neobarocken Regierungsgebäudes. Es ist ein lauer Sommerabend hier südlich des Äquators, Ferienzeit. Aber Scholz ist jetzt nicht als Urlauber hier, sondern als Bundeskanzler. Argentinien ist die erste Station seiner Südamerikareise, bevor es am Sonntagnachmittag weiter geht nach Chile und von dort am Montag nach Brasilien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Wirtschaftsdelegation ist mitgeflogen, es geht auch um die Rohstoffe, die die Region zu bieten hat. Lithium ist das in Argentinien, zusätzlich noch Kupfer in Chile. Aber zumindest in der Pressekonferenz geht es gleich um den Ukraine-Krieg. Man habe sich über die größten eigenen Sorgen ausgetauscht, sagt Fernández. Der Klimawandel gehöre dazu und „die Sorge um die russische Invasion“.

Keine Waffen für die Ukraine

Auch Argentinien leide unter den dadurch ausgelösten Preissteigerungen. „In der nördlichen Halbkugel fliegen Raketen und sterben Menschen, in der südlichen Halbkugel hat das Auswirkungen auf die Preise“, sagt der Präsident. „Ich möchte, dass Russland versteht, welchen Schaden sie anrichten.“ Aber eins stellt Fernández auch klar: „Argentinien und Lateinamerika denken nicht daran, Waffen zu schicken, weder in die Ukraine, noch an einen anderen Konfliktort.“ Scholz wird das Thema wohl dennoch noch mal ansprechen, spätestens in Brasilien. Dort gibt es Gepard-Panzer, deren Munition in der Ukraine gebraucht wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber erst mal muss er noch etwas klarstellen: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat vor ein paar Tagen in einem englischen Statement in der parlamentarischen Versammlung des Europarats gesagt: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.“ Krieg gegen Russland? „Das ist ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine“, stellt Scholz auf Nachfrage klar. Sollte er genervt sein, lässt er es sich nicht anmerken.

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - jeden zweiten Dienstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Scholz: Es darf nicht noch mal so lange dauern

Aber Ungeduld zeigt er dann doch – beim EU-Mercosur-Freihhandelsabkommen mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Seit Jahren wird darüber verhandelt. In der EU gibt es noch Nachbesserungswünsche bei den Themen Klima und Menschenrechte, Argentinien findet, die EU schotte ihre Landwirtschaft nach wie vor zu sehr ab.

„Die Verhandlungen haben jetzt schon lange genug gedauert“, konstatiert Scholz. Und dass es jetzt noch Korrekturbedarf gebe, dürfe nicht heißten, „dass es noch mal so lange dauert“. In der Bundesregierung hält man das Abkommen auch für wichtig, um dem auch in Südamerika dominante China Konkurrenz machen zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Überhaupt: China. Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner Argentiniens und sogar der Hauptabnehmer von argentinischem Rindfleisch. Aber unter anderem bei Rohstoffen ist die Konkurrenz groß. Scholz wirbt mit fairen Partnerschaften. Es dürften nicht allein die Länder profitieren, die Rohstoffe verarbeiten wollen, sagt er. Hilfe beim umweltfreundlichen Umbau der Rohstoffförderung, das ist ein Angebot aus Deutschland. Umgekehrt geht es Scholz darum, Deutschland neue und möglichst vielfältige Rohstoffquellen zu erschließen – die Erfahrung mit dem Ende der Gas- und Öllieferungen nach Russlands Angriff auf die Ukraine hat dafür das Bewusstsein geschärft.

Tote der Militärdiktatur

In Chile geht es dabei um einiges: Wichtige Lithiumlieferverträge mit China laufen 2030 aus – da will sich Deutschland schon mal ins Gespräch bringen.

Aber zunächst ist Scholz noch in Argentinien. Vor seinem Abflug besucht er dort am Sonntag ein VW-Werk. Auch mit Gewerkschaftern will er dort sprechen.

Im Park der Erinnerungen in Buenos Aires widmet sich der Kanzler zuvor noch einem grausamen Kapitel der argentinischen Geschichte: Hier wird den Toten der Militärdiktatur gedacht. Und auch in Chile ist die dortige Diktatur Thema – im Museum der Erinnerung und Menschenrechte. Scholz hat an diese Zeit auch eigene Erinnerungen. Als Ende der 1980er-Jahre die Militärdiktatur in Chile zu bröckeln begann, war er in dem Land zu Besuch, als Vorsitzender der Sozialistischen Jugend. Er bekam die Angst mit, aber auch die Hoffnung auf einen neuen Aufbruch.