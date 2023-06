Scholz in Heizungsdebatte gelassen: Alle haben „ein bisschen Recht“

Eckernförde

Borbyer Gilde: Der neue König hat bereits einen Spitzenposten

Riesenüberraschung bei der Borbyer Gilde in Eckernförde: Der neue König steht bereits an der Spitze einer mit rund 1000 Mitgliedern größten Volksgilden in Schleswig-Holstein. So ließen sie ihn hochleben.