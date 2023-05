Scholz in Kenia: Es dampft und zischt am „Tor zur Hölle“

Naivasha. Erst läuft noch eilig ein Warzenschwein über die Straße. Am Straßenrand betrachten Paviane die vorbeifahrende Autokolonne. Hoch geht es auf eine kleine Erhebung. Von oben geht der Blick auf eine busch- und baumbewachsene Hügel­landschaft. Dicke Rohre ziehen sich bergauf und bergab, in Pastellgrün und Beige, begleitet von Strommasten. Im Tal dampft es, ein lautes Zischen liegt in der Luft. „Hell’s Gate“ – „Tor zur Hölle“ heißt der kenianische Nationalpark am Naivashasee, der hier beginnt.

Olaf Scholz steht vor den Rohren, vor dem Dampfen, mitten im Zischen, und wirkt zufrieden. Zweieinhalb Stunden Autofahrt von der Hauptstadt Nairobi aus liegen hinter ihm, am zweiten Tag seines Kenia-Besuchs. In Brasilien hat er sich bei einer Stadtführung die Architektur der streng geplanten Hauptstadt Brasilia erklären lassen. Hier besichtigt er das größte Geothermie­kraftwerk Afrikas.

Am ostafrikanischen Grabenbruch, wo afrikanische und asiatische Platte aufeinander­stoßen, wird hier Heißwasser aus der Erde gepumpt. Fünf Kraftwerks­blöcke erzeugen eine Leistung von rund 800 Megawatt. Der damit erzeugte Strom deckt die Hälfte des kenianischen Bedarfs. Zusammen mit Wind-, Wasser- und Solarkraft kommen 90 Prozent des Energie­bedarfs des Landes aus erneuerbaren Energien. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 die 80-Prozent-Marke zu erreichen – allerdings ist in Deutschland der Strombedarf deutlich höher als in Kenia.

Scholz in Kenia: Geothermie als Vorbild für Deutschland?

Scholz sagt, Geothermie sei eine Technologie, „die in der Welt und in Deutschland gut einsetzbar ist“. Sein Besuch ist so etwas wie eine Werbe­veranstaltung für das Thema. Von Kenia lasse sich lernen, dass man „seine natürlichen Gegebenheiten nutzen sollte“. Geothermie sei „an viel mehr Stellen in Deutschland möglich, als viele heute denken“.

Seit dem vergangenen Jahr fördert die Bundesregierung Explorations­projekte – die Orte, an denen nach Heißwasser gebohrt werden kann, müssen zunächst gefunden werden. Und die Bohrungen sind teuer. Scholz sagt, mit „moderner Technik“ ließen sich Erfolg versprechende Geothermie­orte leichter feststellen. Zudem würden „alle Geodaten eingesetzt, damit der Mut wächst“.

Unten im Tal, in einem der Blöcke des Kraftwerks, das von Deutschland seit 20 Jahren gefördert wird, durchschneidet der Kanzler eine lila Schleife: Eine neue Turbine, von Deutschland finanziert, kann nun die Arbeit aufnehmen. Künftig soll in Olkaria mithilfe der Geothermie auch grüner Wasserstoff produziert werden, der von der Bundesregierung als Energieform der Zukunft gepriesen wird. „All diese Projekte sind grün“, schwärmt der Chef des Kraftwerks­betreibers KenGen, Abraham Serem, im nahen Besucherzentrum. Ein Moderator begrüßt Scholz als „chief guest“ – Chefgast. Kenias Energieminister Davies Chirchir kündigt an, eigentlich sei der Plan, bis 2030 komplett auf erneuerbare Energien umgestiegen zu sein. „Aber wir schaffen das auch früher.“

Im nahen Besucher­zentrum des Kraftwerks speisen die warmen Quellen hellblau leuchtende Pools. Liegestühle stehen bereit. Scholz fliegt zurück nach Deutschland.