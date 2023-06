Scholz kritisiert Klimaaktivisten: „Nicht ankleben, sondern anpacken“

Preetzer Schützengilde von 1442

Warum tritt man in die Preetzer Schützengilde von 1442 ein? Das verrät ein Rekrut, der im August seinen Aufnahmeantrag abgegeben hat und nun beim Schützenfest vereidigt wird. Im Interview erzählt Kai Rautenberg, was ihn am Gildeleben so fasziniert.