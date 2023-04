Scholz lädt chinesischen Ministerpräsidenten nach Berlin ein

Polizeibericht

Bahnhof Neumünster: 18-Jähriger greift Passanten, Polizisten und Arzt an

Ein 18-Jähriger hat in der Nacht zunächst einen Passanten am Hals verletzt, dann attackierte er Bundespolizisten und einen Arzt am Bahnhof Neumünster. Der Mann kam ins FEK.