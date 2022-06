CDU-Politiker Brand nach Kiew-Reise: Ukraine fällt „vernichtende“ Urteile über Scholz

Am vergangenen Wochenende ist bekannt geworden, dass Bundeskanzler Olaf Scholz einen Besuch in der Ukraine plant. Laut dem CDU-Politiker Michael Brand wird Scholz aber mit einer Hypothek anreisen. Denn das bisherige Zögern der Bundesregierung habe zu großem Unmut in der Ukraine beigetragen.