Bundeskanzler Scholz: „Putin steht mit seiner Politik in der Welt fast alleine da“

Beim G20-Gipfel auf Bali haben die teilnehmenden Staaten in einer gemeinsamen Erklärung ihre Ablehnung des Kriegs in der Ukraine deutlich gemacht. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht das als Zeichen der Isolation des russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Er hat keine starken Bündnispartner“, so Scholz.