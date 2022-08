Wenn es um Entlastungen geht, wird Scholz zum Schriftsteller

Die Bürgerinnen und Bürger im Land wollen wissen: Wie geht es weiter in Sachen Entlastungspakete, wenn Inflation und hohe Energiepreise sie im Winter in Nöte bringen? Kanzler Olaf Scholz (SPD) beantwortet diese Frage bei seinem Auftritt in der Bundespressekonferenz nur unkonkret. Er muss bald liefern, kommentiert Tobias Peter.