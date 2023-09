Scholz und Selenskyj ausgezeichnet – Gala-Dinner aber nicht die Welt des Präsidenten

New York. Bundeskanzler Olaf Scholz und Wolodymyr Selenksyj haben ab jetzt etwas gemeinsam: den „Weltbürger- Preis“ (Global Citizen Award) der US-amerikanischen Denkfabrik Atlantic Council. Beide wurden am Mittwochabend in einem altehrwürdigen Gebäude an der Wall Street im Finanzdistrikt von Manhattan für ihre Verdienste um die internationale Zusammenarbeit ausgezeichnet.

Bei dem Empfang mit hunderten Gästen der New Yorker High Society sagte Scholz, es sei ein Privileg, diesen Preis zeitgleich mit Selenskyj zu bekommen. Dieser vertrete das tapfere ukrainische Volk. „Ihr Mut inspiriert uns alle und das Leid Ihres Volkes bricht uns das Herz“, sagte Scholz in einer für seine Verhältnisse emotionalen Rede. Er wurde seiner Frau Britta Ernst begleitet.

Die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation und Laudatorin Ngozi Okonjo-Iweala würdigte Scholz als starken Anwalt für soziale Gerechtigkeit und für die Weltwirtschaft. In einem Video wurde der Kanzler mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs der Welt gezeigt.

Bundeskanzler Scholz fordert Reform des UN-Sicherheitsrates Die aktuelle Zusammensetzung des Sicherheitsrates mit den USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien sei nicht mehr zeitgemäß, sagte Scholz. © Quelle: Reuters

Während die meisten Männer Smoking und die Frauen Abendkleid trugen, erschien Selenskyj wie stets in einem olivfarbenen langärmeligen Polohemd und einer olivfarbenen Hose. Er kam mit seiner Ehefrau Olena und dankte dafür, dass sie den Abend gemeinsam verbringen konnten. Das sei selten der Fall.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sitzt neben seiner Frau Britta Ernst bei der Verleihung des Global Citizen Award. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Keine lange Dankesrede von Selenskyj

Nach etlichen Auftritten in den vergangenen Tagen bei den Vereinten Nationen entschuldigte er sich dafür, dass er keine lange Dankesrede vorbereitet habe. Er treffe am Donnerstag in Washington US-Präsident Joe Biden. „Da muss ich Energie sparen“ - das Publikum jubelte ihm zu.

Für Außenstehende wirkte das Gala-Dinner skurril: Auf der einen Seite die offensichtlich steinreiche Oberschicht New Yorks, die für die Teilnahme an der Preisverleihung mit Menü und Champagner viel Geld bezahlte. Auf der anderen Seite Selenskyj in Militärkluft und mit wenig Zeit.

Selenskyj sagte: „Das ist nicht meine Welt.“ Er dankte für den Preis und widmete ihn den ukrainischen Soldatinnen und Soldaten sowie den von „russischen Terroristen“ getöteten Kindern und Frauen, aber auch allen „mutigen Staaten, die an unserer Seite sind und uns unterstützt haben“.

Der Atlantic Council mit Sitz in Washington ist eine Nichtregierungsorganisation zur Förderung der transatlantischen Beziehungen und gilt als einflussreiche US-amerikanische Denkfabrik und Lobbyorganisation, die von weltweit tätigen Konzernen und ehemaligen ranghohen Regierungsvertretern und Ex-Militärs unterstützt wird.

Scholz betonte, er strebe eine vernetzte Welt an. Die Menschen müssten zusammenarbeiten, um Wachstum zu schaffen, der allen zugute komme. Darauf stütze sich auch die Charta der Vereinten Nationen. Sie sei das Rückgrat einer internationalen Ordnung, in der alle in ihrer Souveränität und ihren Pflichten gleichgestellt seien - und territoriale Integrität nicht verletzten.

„Es gibt ein Vorher und ein Nachher“

Russlands brutaler Angriffskrieg gegen die Ukraine werde in Europa geführt, sagte Scholz, sei aber zugleich ein Angriff auf die Grundprinzipien der internationalen Ordnung. Deshalb spreche er von einer Zeitenwende. „Es gibt ein Vorher und ein Nachher.“ Er betonte erneut, dass Deutschland zweitgrößter Geber für die Ukraine sei: mit wirtschaftlicher, humanitärer sowie militärischer Hilfe.

Das Leiden der Ukraine sei noch nicht vorbei. Russlands setze seine brutale Aggression gegen das ukrainische Volk und gegen die Grundlagen des Völkerrechts fort. Scholz versicherte: „Und deshalb werden auch wir weitermachen: So lange es dauert, werden wir die Ukraine standhaft unterstützen.“

Der Bundeskanzler betonte ferner, nicht zuletzt habe dieser Krieg zu einer historischen Vertiefung des transatlantischen Bündnisses geführt. „Ich bin stolz, heute sagen zu können: Unsere Beziehungen zu den Vereinigten Staaten sind stärker als je zuvor!“ Damit traf er den Nerv des amerikanischen Publikums. Der Beifall war ihm sicher.