Scholz verteidigt Ampelbeschlüsse: „Unser Land braucht mehr Tempo, ein Deutschland-Tempo“

Koalitionsausschuss, Besuch in den Niederlanden - und nun eine Regierungsbefragung. Es sind intensive Tage für Kanzler Scholz. Nach den Marathonverhandlungen im Koalitionsausschuss stellt sich der SPD-Mann den Fragen des Bundestags - und betont dabei: „Jetzt kommt Tempo in Deutschland.“

Hannover/Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Beschlüsse des Koalitionsausschusses verteidigt. In der Regierungsbefragung im Bundestag betonte er am Mittwoch den Willen der Regierung, das Land schneller zu modernisieren. „Unser Land braucht mehr Tempo, ein Deutschland-Tempo“, sagte er. In diesem Zuge habe sich die Ampel in ihren Gesprächen auf beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren im Infrastruktur- und Verkehrsbereich verständigt, entsprechende Gesetzesvorschläge würde die Regierung bald vorlegen.

Auch beim Thema Klimaschutz habe die Regierung mit ihren Beschlüssen nun die Weichen gestellt, das Land klimaneutral zu gestalten. Scholz versprach etwa „pragmatische“ und „zugewandte Lösungen“ für die Menschen in Deutschland bei den Themen Energieeffizienz und Gebäudeenergie. Niemand werde mit seinen Problemen alleine gelassen. „Das ist der Unterschied zu früher: Es wird Tempo geben, Beschleunigung“, betonte er und legte mit Blick auf die zuvor von Angela Merkel geführten CDU-geführten Regierungen nach: „Der Stillstand der letzten Jahrzehnte, den wir konservativer Politik zu verdanken haben, ist endgültig beendet. Jetzt kommt Tempo in Deutschland.“

Der Bundeskanzler ging in seiner Rede auch auf die Fachkräfteproblematik in Deutschland ein. Um den Wohlstand des Landes aufrecht zu erhalten, seien gute Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten genauso gefordert, wie die Erwerbstätigkeit von Frauen zu erhöhen. Gleichermaßen gehe es auch um Einwanderung von Fachkräften. Die Bundesregierung hat sich dafür auf neue Regeln verständigt und einen entsprechenden Gesetzentwurf am Mittwoch beschlossen.

Merz: Deutschland hat eine Regierungskrise

Drei Tage rangen die Ampelpartner im Koalitionsausschuss um Kompromisse in mehreren Streitfragen. Am Dienstagabend verkündeten die Parteispitzen dann den Durchbruch, man habe sich auf ein Bündel von Maßnahmen geeinigt. So soll künftig der Ausbau der Infrastruktur deutlich schneller vorangehen, wichtige Klimaschutzvorgaben angepasst und die Umrüstung von Heizungsanlagen gefördert werden.

Für die Opposition sagen die Ergebnisse nur wenig aus. Viel mehr würden die langwierigen Verhandlungen sowie die immer wieder öffentlich ausgefochtenen Streitereien vor allem eines zeigen: „Wir haben ganz offensichtlich in Deutschland eine Regierungskrise“, wie CDU-Chef Friedrich Merz am Dienstag vor einer Sitzung der CDU/CSU-Abgeordneten in Berlin sagte.

Merz wirft Bundesregierung Regierungskrise vor CDU-Chef Friedrich Merz hat der Bundesregierung angesichts der Marathon-Sitzung des Koalitionsausschusses Zerstrittenheit und Untätigkeit vorgeworfen. © Quelle: Reuters

Scholz für „behutsame Reform“ des Waffenrechts

In der Regierungsbefragung ging es jedoch nicht nur um die Beschlüsse des Koalitionsausschusses. Der Grünen-Abgeordnete Marcel Emmerich wollte vom Kanzler etwa wissen, welche Gesetzesvorhaben die Bundesregierung plane, um die verfassungsfeindliche „Reichsbürger“-Bewegung in Deutschland zu „entwaffnen“. Dabei sprach sich Scholz für eine „behutsame Reform“ des Waffenrechts aus. „Wir haben vor, das Waffenrecht so streng zu fassen, dass es den Anforderungen an die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger entspricht“, sagte er. „Das muss eine behutsame Reform sein“, so der Kanzler, der betonte, dass es in dem Bereich bereits sehr viele Regeln gebe, die auch umgesetzt werden müssten. „In diesem Spannungsfeld werden wir sehr kurzfristig einen Vorschlag machen.“