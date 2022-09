Scholz´ Verlangen nach mehr Verantwortung in einer erschütterten Welt

New York. Es ist eine Lebensweisheit für jede Premiere: Du hast niemals eine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Olaf Scholz steht jetzt an diesem Pult im großen Sitzungssaal der Vereinten Nationen. Es ist seine erste Rede hier als Bundeskanzler. Es ist überhaupt seit Langem wieder eine Rede der deutschen Regierungsspitze. Viele Jahre ist es her, dass Scholz´ Vorgängerin Angela Merkel hier auftrat.

Etliche Vertreterinnen und Vertreter der 193 Staaten haben den 64-Jährigen noch nicht persönlich erlebt. Und die, die ihn schon getroffen haben, können ihn besser einschätzen lernen. Von diesem Auftritt hängt jedenfalls ab, was auf internationaler Bühne haften bleibt: Wird Deutschland von einem Mann vertreten, der sich einreiht oder der vorangeht? Scholz hat genau 15 Minuten.

Das deutsche Versprechen

Er fängt an mit dem Versprechen, dass Deutschland in seinem Engagement für die Vereinten Nationen „niemals“ nachlassen werde. Und er reicht am Ende die Hand zur Verteidigung der „edlen Ziele“ von Frieden, Freiheit, Recht, Bildung und Gesundheit. Dazwischen liegt nichts weniger als seine Vorstellung von einer neuen Weltordnung, in der Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine geächtet und Moskau isoliert wird, Chinas Menschenrechtsverletzungen thematisiert und Staaten des globalen Südens aufgewertet werden. Und Deutschland mehr Führung übernimmt.

Der Kanzler ist der dreiunddreißigste Redner. In Deutschland ist es schon weit nach Mitternacht. Bald zwölf Stunden dauern die Reden nun schon. Oft sind die Ränge stark gelichtet, der Beifall ist spärlich. So auch während der Rede von Scholz. Unter den wenigen Zuhörern im Saal ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Aber seine Rede wird ja übertragen. Doch der Kanzler spricht leise, das höchste seiner sichtbaren Gefühle ist, dass er mit der UN-Charta in der Hand wedelt, um das Versprechen eben dieser UN-Charta von Freiheit und friedlichem Miteinander zu beschwören. Mitreißen kann er nicht.

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, spricht auf der 77. Sitzung der Generaldebatte der UN-Vollversammlung im Hauptquartier der Vereinten Nationen. © Quelle: Mary Altaffer/AP/dpa

Aufregung in den Delegationen herrscht allerdings, weil von Moskau gestützte Separatistengebiete wie Donezk und Luhansk in der Ukraine in Kürze Volksabstimmungen zu einem Anschluss an Russland planen - ohne jedwede Kontrolle. „Scheinreferenden“ nennt Scholz das in seiner Rede.

Das Gerücht von Putins Rede

Und es geht das Gerücht um, der russische Präsident Wladimir Putin wolle eine Rede halten - quasi als Gegenrede zur UN-Vollversammlung, wo er natürlich nicht selbst auftaucht. Diese 77. Generaldebatte der UN-Generalversammlung wird geprägt von Russlands Überfall auf die Ukraine und die daraus erwachsende Bedrohung für den Weltfrieden.

Scholz formuliert so scharf, als müsse er die Vereinten Nationen wachrütteln. Dabei dürften doch alle im Bilde sein. Er beschreibt Russland als eine Gefahr für die globale Friedensordnung, weil hier „eine hochgerüstete, nukleare Großmacht – noch dazu ein Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates“ Grenzen mit Gewalt verschieben wolle. „Blanken Imperialismus“ wirft er Putin vor, für den Selbstbestimmung und politische Unabhängigkeit nicht zählten. Ein Desaster nicht nur für Europa, sondern auch für die Vereinten Nationen sei das.

Der Kanzler mahnt: „Putin wird seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt: Er kann diesen Krieg nicht gewinnen.“ Und deshalb müsse die Ukraine den Angriff abwehren können und dabei mit aller Kraft unterstützt werden. Natürlich auch mit Waffen. Was das für die neuen „Scheinreferenden“ bedeutet, bleibt offen.

Die Schwäche der vereinten Nationen

Scholz beklagt aber auch die Schwächen der Vereinten Nationen: „Unser Problem sind nicht fehlende Regeln. Unser Problem ist der mangelnde Wille, sie einzuhalten und durchzusetzen.“ Er müht sich, auch bei jenen Staaten um Solidarität zu werben, für die der Krieg in Europa weit weg ist und die nicht in Mitleidenschaft für steigende Preise, Energieknappheit und Hungersnot gezogen werden wollen: „Die Alternative zur regelbasierten Welt ist nicht die Anarchie. Sondern die Herrschaft der Starken über die Schwächeren.“ Und es könne den allermeisten nicht egal sein, ob in dieser Welt das Recht der Macht oder die Macht des Rechts herrsche.

Schließlich ruft Scholz die langjährige Bewerbung Deutschlands auf, einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu bekommen. Er ist das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen und für Konfliktlösung und Friedenssicherung zuständig. Ihm gehören als ständige Mitglieder nur die fünf Atommächte USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich an - mit Vetorecht bei allen Entscheidungen. Seit Jahren gilt der Sicherheitsrat wegen gegenseitiger Blockaden der USA, Chinas und Russlands in zentralen Fragen als weitgehend handlungsunfähig.

Der erste Eindruck

„Wir müssen unsere Regeln und Institutionen anpassen an die Realität des 21. Jahrhunderts. Viel zu oft spiegeln sie die Welt von vor 30, 50 oder 70 Jahren“, mahnt Scholz. Deutschland sei zweitgrößter Geber des UN-Systems, zweitgrößter Geber auch für humanitäre Hilfe und habe Millionen Geflüchtete aufgenommen. „Ich bitte Sie, unsere Kandidatur zu unterstützen – die Kandidatur eines Landes, das die Prinzipien der Vereinten Nationen achtet, das Zusammenarbeit anbietet und sucht.“ Sagt der Kanzler, der in einer unübersichtlichen Welt für Deutschland mehr Verantwortung, mehr Führung beansprucht.

Viele Amtskollegen haben sich nicht an ihre Redezeit gehalten und viel länger gesprochen. Scholz ist nach 15 Minuten und 53 Sekunden fertig. Er hat trotzdem alles gesagt. Der erste Eindruck. Er dürfte haften bleiben.

