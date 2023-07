Scholz verteidigt Haushalt: Menschen haben sich an „große Dimensionen“ gewöhnt

Berlin. Kanzler Olaf Scholz hat in einer Rede den am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossenen Haushalt verteidigt. Viele hätten sich an die „großen Dimensionen“ der Krisen-Bekämpfungsmaßnahmen der vergangenen Jahren gewöhnt. Der aktuelle Haushalt soll nun aber ohne Kreditfinanzierungen die Zukunft des Landes sichern.

„Diese Sitzungswoche wird noch mit vielen, vielen Entscheidungen verbunden sein“, kündigte der Kanzler an. Der neue Haushalt spiegle wider, was noch in Deutschland zu tun sei. Sicherheit, wirtschaftlicher Wohlstand und industriepolitische Zukunftsfähigkeit, Klimaneutralität sowie Zusammenhalt seien die wichtigsten Merkmale des Haushalts, sagte Scholz. Der Etat sei aber auch dadurch herausgefordert, dass sich viele Menschen in den vergangenen Jahren an die „großen Dimensionen“ gewöhnt hätten, die mit den Bekämpfungsmaßnahmen der Krisen einhergegangen seien. Nun solle jedoch ein Haushalt etabliert werden, der sich ohne zusätzliche Kreditfinanzierungen zur Krisenbekämpfung auf die Zukunft des Landes ausrichte. „Und das ist der Bundeshaushalt, den wir jetzt vorgelegt haben“, erklärte Scholz.

Der Bundeskanzler unterstrich in seiner Rede auch die Bedeutung des neuen Haushaltes für die Sicherheit Deutschlands und verwies auf das Sondervermögen Bundeswehr. „Das soll jetzt schnell ausgegeben werden, damit die Bundeswehr gestärkt werden kann“, kündigte Scholz an. Perspektivisch sollten diese Ausgaben aber aus dem laufenden Haushalt mitfinanziert werde.

Deutschland soll erfolgreich bleiben

Zudem müsse dafür gesorgt werden, dass Deutschland ein erfolgreiches Industrieland bleibe. Dazu gehöre auch, neue Industrien aufzubauen, erneuerbare Energien zu fördern und CO₂-neutral zu wirtschaften. „Weltweit haben viele verstanden, dass wir resilienter werden müssen“, so Scholz mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Es sei daher wichtig, dass neue Technologien in Europa und Deutschland gefertigt werden. „Dafür sorgen wir“, erklärte der Kanzler.

Scholz verspricht Rumänien Unterstützung beim Beitritt zum Schengenraum Mit Blick auf einen rumänischen Beitritt zum Schengenraum sagte Scholz, die „großen Anstrengungen“ des Landes in dieser Hinsicht seien „zu würdigen“. © Quelle: Reuters

Zuletzt unterstrich Scholz die Bedeutung des Haushaltes für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit Steuererleichterungen für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen sowie sozialpolitischen Reformen wie dem Bürgergeld, Wohngeld und der Kindergelderhöhung sei viel für die Deutschen getan worden. „Wir haben aktiv etwas für Zusammenhalt getan und werden das auch weiter tun“, so Scholz.

In der Kabinettssitzung hatte sich die Bundesregierung zuvor auf einen Haushaltsentwurf geeinigt. Dem Entwurf zufolge sollen die Ausgaben deutlich auf 445,7 Milliarden Euro zurückgehen. Die Neuverschuldung soll 2024 bei 16,6 Milliarden Euro liegen. Mit dem neuen Sparkurs würde die Schuldenbremse eingehalten werden.

