Scholz weist internationale Kritik an Deutschland in Krise zurück

Spanien, La Coruña: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt bei den deutsch-spanischen Regierungskonsultationen eine Pressekonferenz. Es sind die ersten Regierungskonsultationen der beiden Länder seit neun Jahren. Im Mittelpunkt soll die Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Wirtschaft und Energie, Forschung und Bildung sowie in der Europapolitik stehen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat internationale Kritik am deutschen Kurs in der Energiekrise zurückgewiesen am Rande der deutsch-spanischen Regierungskonsultationen in La Coruña zurückgewiesen. Man habe „sehr, sehr viele weitreichende“ Entscheidungen getroffen, so der Kanzler.