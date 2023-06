Es knallte, zischte und blitzte ohne Ende, als Israels Flugabwehrsystem Iron Dome im Mai 2021 einem staunenden Publikum in aller Welt zeigte, was es alles kann: Bis zu 200 heranfliegende Raketen pro Stunde wurden vom Himmel geholt – von einer autonom waltenden Maschine. Menschen mussten gar nicht eingreifen, sie wären auch überfordert gewesen.

In Deutschland reagierten Fachleute und Laien damals in gleicher Weise: Warum haben wir so etwas nicht?

Die Frage beschäftigte auch den Mann, der im Dezember 2021 Bundeskanzler wurde: Olaf Scholz. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 bekam das Thema Flugabwehr eine makabre neue Dring­lichkeit. Klar war einerseits: Es muss etwas geschehen. Klar war aber auch: Es darf kein deutscher Alleingang sein.

Die Geburtsstunde von ESSI

Im August 2022 hielt Scholz eine europapolitische Grundsatzrede in Prag, deren Bedeutung in Deutschland seinerzeit etwas unterschätzt wurde. Scholz stellte damals einen Nachholbedarf bei der Verteidigung Europas gegen Bedrohungen aus der Luft und aus dem Weltraum fest – und kündigte Konsequenzen an, ohne großen Trommelwirbel, eher in hanseatisch-nüchternem Ton: Deutschland werde in den kommenden Jahren „ganz erheblich“ in die Luftverteidigung investieren. Zugleich werde Deutschland diese zukünftige Luftverteidigung „von Beginn an so ausgestalten, dass sich auch unsere europäischen Nachbarn daran beteiligen können, wenn es gewünscht wird, etwa Polen, Balten, Niederländer, Tschechen, Slowaken oder unsere skandinavischen Partner“.

Ein Treiber in Sachen Flugabwehr: Bundeskanzler Olaf Scholz . © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Dies war die Geburtsstunde von ESSI, der „European Sky Shield Initiative“. 15 Nato-Nationen machen inzwischen mit: Neben Deutschland sind dies Belgien, Bulgarien, Estland, Finnland, Großbritannien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

In der Nato sammelte Scholz auf diese Art viele Punkte. Vielen imponiert vor allem, dass Deutschland sich nicht, wie jahrzehntelang auf vielen Feldern üblich, von Frankreich abhängig machte. Dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron immer wieder mit eigenen Pläne zur Verteidigung Europas hantiert – die stets auf Milliardenaufträge für die französische Rüstungsindustrie hinauslaufen – ließ Scholz einfach beiseite.

Der deutsche Kanzler suchte eine pragmatische, schnelle Lösung. Die fand er in Israel: in Gestalt des Raketenabwehrsystems Arrow 3.

Der unschlagbare Vorteil von Arrow 3

Arrow 3 gilt als das derzeit leistungsfähigste Raketenabwehrsystem der Welt. Die Anti-Raketen-Raketen von Arrow 3 sind mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs und können auch außerhalb der Erdatmosphäre heranfliegende Raketen verlässlich vernichten. Interkontinentalraketen könnten mit Arrow 3 bereits im Weltraum abgefangen werden. Das System ist auch in der Lage, feindliche Satelliten abzuschießen, mit der die Gegenseite ihren Angriff steuert

Mit Arrow 3, betont der Hersteller Israel Aerospace Industries (IAI), könne man „sehr große Gebiete verteidigen“ – und zwar auch bei extrem kurzen Vorwarnzeiten.

Aus deutscher Sicht hat das System vor allem einen unschlagbaren Vorteil: Es existiert schon.

Jahrelang hatten Bürokraten im Bundesministerium der Verteidigung immer neue Varianten selbst entwickelter weit reichender Raketenabwehrsysteme hin- und hergeschoben. Mal war von einem Taktischen Luftverteidigungssystem (TLVS) die Rede, mal ging es um ein „Medium Extended Air Defense System“ (MEADS). Über das Stadium eines neuen Elements in der militärischen Buchstabensuppe kamen beide nicht hinaus.

Ein langjähriger Insider aus dem Ministerium beschreibt „das Vertrackte bei solchen Eigenentwicklungen“ so: „Die Firmen sagen, man soll schon mal 10 Milliarden hinlegen – und dann bitte bis 2040 warten.“

Israel entdeckt Deutschlands Langsamkeit

So lange will Berlin sich nicht gedulden. „Für die Bundeswehr hat der Faktor Zeit oberste Priorität“, sagte Bundes­verteidigungsminister Boris Pistorius im Mai bei einem Treffen mit Industrievertretern. „Wir setzen jetzt mehr auf marktverfügbare Produkte.“

Dieses neue Denken gilt auch für die Raketenabwehr. Für Arrow 3 wurden am Mittwoch die ersten 560 Millionen Euro im Verteidigungsausschuss des Bundestages beantragt. Bereits im Jahr 2025 könnte, wenn alles gut geht, ein erstes Arrow-3-System in Deutschland installiert werden. „Das ist“, staunt der Deutsche Bundeswehrverband, „gemessen an früheren Rüstungsvorhaben dieser Größenordnung ein beinahe rekordverdächtiges Tempo.“

Den Israelis indessen geht alles noch zu langsam. „Was dauert denn da so lange?“, quengelte die Zeitung „Jerusalem Post“ diese Woche.

Testflug in Israel: Start einer Arrow-3-Anti-Raketen-Rakete an einem von der Armee nicht näher bezeichneten „Stützpunkt an der Mittelmeerküste“. © Quelle: Israeli Ministry Of Defense//ISR

Tatsächlich steht die eigentliche Vertragsunterzeichnung noch aus. Dass dennoch schon jetzt 560 Millionen Euro fließen sollen, hat technische Gründe: Die Produktion erster Komponenten soll bereits anlaufen – anders könnte der Hersteller IAI die Lieferung bis 2025 nicht garantieren.

Diese hemdsärmelige Eile wird laut „Tagesspiegel“ bereits vom Bundesrechnungshof kritisiert. Berlin müsse doch damit rechnen, dass das System wegen hiesiger Voraussetzungen ohnehin nicht schon 2025 laufe, mahnen die Finanzaufseher. So sei für die Radaranlage von Arrow 3, die offenbar auf einer Bundeswehr­liegenschaft in Brandenburg errichtet werden soll, „eine erhöhte und befestigte Stellung“ erforderlich, die „aufgrund des sandigen Untergrunds und des hohen Grundwasserspiegels am ausgewählten Standort voraussichtlich nur durch aufwendige Baumaßnahmen herzustellen sein“ werde. Bremst am Ende ein geologischer Gutachtenstreit die neuen Schritte zur Verteidigung Europas?

Drei Hightechkuppeln über Deutschland

Früher oder später, davon ist die deutsche Luftwaffe überzeugt, werden drei Schutzschirme gleichzeitig über Deutschland ausgebreitet sein:

Das System Patriot aus den USA (Raytheon) übernimmt weiterhin die Verteidigung im Nahbereich. Die mobilen Einheiten, schon vor vier Jahrzehnten eingeführt, verfügen inzwischen über neue Sensorik, bessere Radarsysteme und schnellere Lenkflugkörper. Die modernste Patriot-Version schaffte es Mitte Mai in Kiew sogar, die von Wladimir Putin als „unaufhaltsam“ gepriesenen Hyperschallraketen vom Typ Kinschal abzufangen.

aus deutscher Fertigung (Diehl Defence), in der Ukraine bereits im Einsatz, wird ab 2024 in der Bundeswehr eingeführt. Seine Geschosse können noch in 20 Kilometer Höhe Wirkung entfalten. Die Bundeswehr plant die Anschaffung von sechs Systemen für zusammen 950 Millionen Euro. Das System Iris-T SLM aus deutscher Fertigung (Diehl Defence), in der Ukraine bereits im Einsatz, wird ab 2024 in der Bundeswehr eingeführt. Seine Geschosse können noch in 20 Kilometer Höhe Wirkung entfalten. Die Bundeswehr plant die Anschaffung von sechs Systemen für zusammen 950 Millionen Euro.

Das System Arrow 3 aus Israel (IAI) soll es den Deutschen erlauben, ab 2025 auch sogenannte exoatmosphärische Ziele zu zerstören, in einer Höhe von bis zu 100 Kilometern über der Erde. Hier werden die bis zum Jahr 2030 anfallenden Kosten auf 4 Milliarden Euro geschätzt.

Das Zusammenwirken dieser drei Systeme zu einem mehrschichtigen Ganzen (multi-layered defense) soll durch ein sogenanntes System of Systems (SoS) bewirkt werden. Der rein digitale SoS-Zweig der inter­nationalen Rüstungstechnologie gilt derzeit als besonders profitabel. Den Kunden winken höhere Kosten – aber auch dramatische Gewinne an militärischer Effizienz.