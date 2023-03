Der Bundeskanzler ist mit einigen Ministerinnen und Ministern zu Regierungskonsultationen nach Japan gereist. Damit will er Kooperationen intensivieren. Vor allem die Volkswirtschaften beider Länder sollen noch enger zusammenrücken.

Scholz in Japan: Zusammenarbeit hat „neue Stufe erreicht"

Regierungskonsultationen in Tokio

Regierungskonsultationen in Tokio

Tokio. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will im Bereich Wirtschaft, Energie und Sicherheit stärker mit Japan zusammenarbeiten. „Diese Zusammenarbeit hat eine neue Stufe erreicht“, sagte er am Samstag in Tokio und verwies auf die ersten Regierungskonsulationen beider Länder.

„Japan ist ein zentraler Wertepartner für Deutschland“, fügte er hinzu. Im Zentrum der Gespräche habe die Wirtschaftssicherheit gestanden. Der russische Angriff in der Ukraine sowie die Corona-Pandemie hätten die Anfälligkeit der Wirtschaft verdeutlicht. Mit Japan wolle Scholz daher am Aufbau sicherer Lieferketten, dem Schutz von Infrastruktur und an einer „globale Wasserstoffwirtschaft“ arbeiten.

Sein Amtskollege Fumio Kishida übernahm die Wortwahl des Bundeskanzlers und sprach angesichts des Kriegs in der Ukraine von einer Zeitenwende. Er habe mit „Olaf“, wie er ihn mehrfach nannte, über eine gemeinsame Sicherheitsstrategie diskutiert. Die Sanktionen gegen Russland wolle er weiter unterstützen, ebenso wie die Bemühungen, eine nukleare Eskalation zu verhindern. Auch die Konflikte mit China im indopazifischen Raum habe er mit Scholz diskutiert.

Engere Zusammenarbeit bei Klima und Wirtschaft

Kurz zuvor hatten die Wirtschaftsminister beider Länder betont, die wirtschaftliche Zusammenarbeit verstärken zu wollen „Angesichts der drastisch veränderten internationalen Lage ist die Stärkung der strategischen Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern von großer Bedeutung“, sagte der japanische Minister für Wirtschaft Yasutoshi Nishimura, am Samstag bei einem Treffen mit dem Amtskollegen Robert Habeck in Tokio. Zum Auftakt führte Habeck die Erschließung von Rohstoffquellen als mögliches Kooperationsfeld an.

Auch das Thema klimaneutrale Energieversorgung „erscheint mir geeignet, noch intensiver zu koopieren“, sagte Habeck. „Angesichts der Annäherung zwischen China und Russland und der Spaltung der Weltwirtschaft ist der Zusammenschluss der westlichen Staaten umso wichtiger“, sagte Nishimura.

Scholz (SPD) ist mit sechs seiner wichtigsten Ministerinnen und Minister nach Tokio gereist. Robert Habeck (Vizekanzler und Wirtschaft, Grüne), Annalena Baerbock (Außen, Grüne), Christian Lindner (Finanzen, FDP), Nancy Faeser (Innen, SPD), Boris Pistorius (Verteidigung, SPD) und Volker Wissing (Verkehr, FDP).

Japan nach China zweitgrößter Handelspartner in Asien

Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Japans in Europa, Japan wiederum nach China der zweitgrößte Handelspartner Deutschlands in Asien. Im Mittelpunkt der Regierungskonsultationen steht das Thema Wirtschaftssicherheit. Es geht vor allem um den Ausbau internationaler Kooperationen, um Abhängigkeiten von einzelnen Wirtschaftsmächten etwa beim Import von Rohstoffen zu reduzieren.

Für die Bundesregierung sind Regierungskonsultationen nichts Neues. Es gab sie in der Vergangenheit zum Beispiel schon mit China, Indien, Brasilien, Israel und bis 2012 auch mit Russland. Damit werden die Beziehungen zu ohnehin schon engen oder strategisch wichtigen Partnern weiter vertieft. Für Japan sind es die ersten Regierungskonsultationen überhaupt.

