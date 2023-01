„Scholzing“: Britischer Historiker macht sich mit Wortneuschöpfung über Olaf Scholz lustig

Schickt Deutschland nun Leopard-Panzer in die Ukraine oder nicht? Das zögerliche Verhalten von Olaf Scholz bezüglich der Waffenlieferungen an die Ukraine sorgt aktuell für Spott im Internet. Der britische Historiker Timothy Garton Ash hat sich daher eine Wortneuschöpfung überlegt, die die derzeitige Strategie des Bundeskanzlers mokieren soll. Beim „scholzing“ (dt. scholzen), so heißt es in einem Twitter-Post von Ash, gehe es darum, gute Absichten zu kommunizieren, „nur um dann jeden vorstellbaren Grund zu nutzen/auszumachen/zu erfinden, um diese hinauszuzögern und/oder zu verhindern“. Rechts neben der Erklärung des Verbs ist eine Porträtaufnahme von Scholz zu sehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Auf dem von Garton Ash geteilten Bild ist zudem ein Logo der „NAFO“ (North Atlantic Fella Organisation) zu sehen. Damit ist der Zusammenschluss Tausender Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer gemeint, welcher auf die Verbreitung russischer Kriegspropaganda aufmerksam macht und russische Fehlinformationen in Bezug auf den Ukraine-Krieg bekämpft.

„Scholzing“ wird zum Trendwort bei Twitter

Twitter-Userinnen und -User sind von der Wortneuschöpfung des Historikers begeistert. „Brillant“, kommentiert etwa eine Nutzerin. Ein weiterer Kommentar gibt weitere Beispiele für die Verwendung des Verbs: „Hörst du auf, diese Panzer zu scholzen? Genug mit dem Scholzen! Die Ukraine benötigt die Panzer jetzt!“ Ein anderer User mokiert den Bundeskanzler noch weiter: „Scholz wird die Panzer erst in die Ukraine schicken, nachdem sich Russland zurückgezogen hat, damit Deutschland sie unbeschädigt zurückbekommt.“ „Scholz macht Scholz-Sachen ... das hat er schon als Hamburgs Bürgermeister getan“, kritisiert ein weiterer User. „Aktivität vortäuschen, statt wirklich etwas zu tun. Das hat ihm sein Amt als Kanzler eingebracht.“ Ein weiterer Kommentar lautet: „Der Bundeskanzler hat es geschafft, #scholzing zum international anerkannten neuen Fremdschämen werden zu lassen. Läuft bei uns.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Vereinzelt wird in den Kommentaren unter dem Post auch Kritik an der Wortneuschöpfung laut. Eine Person betont etwa: „Kriegsentscheidungen sollten nicht mit Memes in den sozialen Netzwerken getroffen werden.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Am Freitag beraten führende Regierungsmitglieder aus zahlreichen Ländern in Ramstein über das weitere Vorgehen nach Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Auch die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine waren dort Thema. Bundeskanzler Olaf Scholz steht diesbezüglich nun schon länger unter Druck. Während innerhalb der Koalition mit FDP und Grüne zahlreiche Stimmen für eine Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern sind, zögert Scholz noch. Angeblich habe er die Panzer nur liefern wollen, wenn auch die USA ihre Abrams-Kampfpanzer schicken. Die Bundesregierung hat nun klargestellt, dass sie die Lieferung von Leopard-2-Panzern aus deutscher Produktion nicht von der Lieferung von M1-Abrams-Panzern der USA abhängig macht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Garton Ash hatte sich zuvor bereits für die Waffenlieferungen aus Deutschland ausgesprochen. Er sehe dabei eine historische Verantwortung Deutschlands, nun das Land zu schützen, welches einst von Nationalsozialisten angegriffen wurde. „Wenn Deutschland wirklich aus seiner Geschichte gelernt hat, wird es Panzer zur Verteidigung der Ukraine schicken“, titelte er in einem Gastbeitrag für „The Guardian“.

RND/al