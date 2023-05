Schon wieder eine Flugzeugpanne: Baerbocks Rückreise aus der Golfregion verzögert sich

Bürgerschaftswahl in Bremen

Der Aufstieg der Bürger in Wut: Wer steckt hinter der Partei?

Der Aufstieg der rechtspopulistischen Bürger in Wut in Bremen ist eng verbunden mit einem Namen: Jan Timke. Der gebürtige Drakenburger ist Gründer der Bürger in Wut. Wie kam er zur Politik?