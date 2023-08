﻿Es geht nicht ohne Schuldenbremse

Theoretisch gibt es eine Menge gute Gründe dafür, die Schulden­bremse aufzuweichen. Sie kommt fast immer konjunkturell zur Unzeit, und den Nachhol­bedarf bei öffentlichen Investitionen wird auch niemand bestreiten. Theoretisch. Praktisch können wir offenbar nicht ohne sie.

Ein paar Zahlen: Insgesamt nahm die öffentliche Hand im vergangenen Jahr 896 Milliarden Euro Steuern ein. Für den Bau von mehreren Chip­fabriken sind den Betreibern seit Jahresbeginn knapp 20 Milliarden Euro Subventionen zugesagt worden. Das Recht, auf vier Flächen in Nord- und Ostsee Windparks zu bauen, haben Energie­konzerne für 12 Milliarden Euro ersteigert. Die Gesamtsumme sogenannter nachhaltiger Geldanlagen in Deutschland wird auf rund 600 Milliarden Euro geschätzt. Lauter Superlative. Der Staat nimmt mehr Geld ein als je zuvor und stellt es für Zukunfts­projekte bereit. Gleichzeitig wartet riesiges privates Kapital darauf, Transformation zu finanzieren. Vier Beispiele und eine Frage: Was scheitert in diesem Land wirklich am Geld?

Ein anderer Blickwinkel: Die Deutsche Bahn bekommt seit Jahren Zuschüsse in Milliardenhöhe. Auch für den Breitband­ausbau sind Milliarden bereit­gestellt worden. Und die EU-Kommission hat einen gigantischen Green Deal aufgelegt, der unter anderem die europäische Solar­industrie voranbringen soll.

Hätte mehr Geld irgendetwas geändert?

Trotzdem ist die Bahn haar­sträubend unzuverlässig, das Kabelnetz löchrig, und der Chef des Solarzellen­herstellers Meyer Burger sagt, dass der Green Deal seiner Industrie leider nichts bringe. Er sei aber sicher gut gemeint. Drei Beispiele und wieder eine Frage: Hätte mehr Geld am Ergebnis irgendetwas geändert?

In der Begründung für höhere Staatsschulden darf ein kleines Wort nie fehlen: „Klug“ muss das Geld investiert werden. Dann bringen Schulden gesellschaftlichen oder sogar finanziellen Ertrag. Das ist grundsätzlich richtig, aber auch eine Art Haftungs­ausschluss: Geht der Plan nicht auf, war er eben nicht klug genug.

Nun gibt es in einer pluralistischen Gesellschaft sehr unterschiedliche Vorstellungen von einer klugen Investition. Allein die Ampel­koalition hat nicht selten drei. Sind zum Beispiel die Steuer­milliarden für neue Chip­fabriken kluge Zukunfts­sicherung oder ein schlechter Deal mit selbst­gefälligen Konzernen? Für beides gibt es Argumente, wissen werden wir es erst hinterher.

Grenzen zwischen Notlage und langfristiger Heraus­forderung verschwimmen

In akuten Krisen kann das nicht anders sein. Hilfspakete gegen Pandemie oder Gasmangel kommen besser schnell und groß als spät und passgenau. Aber längst sind die Grenzen zwischen Notlage und langfristiger Heraus­forderung verschwommen. Die Versuchung ist immens, mehr Geld für die Lösung zu halten. In der Regel ist es aber bestenfalls ein Teil davon, und Bürokratie, Strukturmängel und Interessen­konflikte bremsen die Wirkung. Doch steht das Budget erst einmal bereit, ist wohl alles auf dem Weg – Haken dran. Als die Bundes­regierung die Breitband­förderung neu aufsetzte, warnte selbst der Lobby­verband Bitkom: „Die Ausbau­praxis zeigt, dass zu viel staatliches Geld nicht zu einem schnelleren Ausbau führt, sondern diesen sogar bremsen kann.“

Der Doppel­wumms wird zum Prinzip. Die Schulden­bremse ist ein Mittel gegen diesen Reflex.

Trotzdem bekommt jedes Problem sein Preisschild, und oft weiß man nicht, ob die große Zahl den Atem raubt oder nur die Chuzpe, mit der sie aus der Luft gegriffen wurde. Der Doppel­wumms wird zum Prinzip. Die Schulden­bremse ist ein Mittel gegen diesen Reflex. Ihre psychologische Bedeutung ist größer als ihre ökonomische. Selbst­disziplin ist umso wichtiger, da ein altes Patent­rezept an Kraft verliert: „Aus den Schulden heraus­wachsen“ ist im demografischen Wandel nicht so einfach.

Der Staat ist keine „schwäbische Hausfrau“

Wer seine finanziellen Grenzen ignoriert, mag eine schnelle Lösung für ein Problem haben. Das muss aber erstens nicht die beste sein und hat zweitens Folgen: Schulden schränken ein. Schließlich müssen sich Kredit­geber für gigantische Summen finden, und sie stellen Ansprüche. Passen Schulden und Wirtschafts­kraft nicht mehr zusammen, springen sie ab. Je größer die Abhängigkeit vom Kapital­markt ist, desto mehr muss sich Politik an dessen Maßstäben ausrichten. Extrem hat das einst Griechenland erfahren, eine Schreck­sekunde erlebte Großbritannien im vergangenen Herbst. Eine leise Warnung kassierten die USA in Form einer (marginal) schlechteren Kredit­würdigkeit.

Wenn kluge Investitionen von gestern aber zu dauerhaft höheren Zinslasten führen, müssen laufende Ausgaben gekürzt werden. Also spart der Staat zum Beispiel bei Jugend­ämtern und Schulen. Dann wundert man sich über steigende Abbrecher­quoten, und den Unternehmen fehlt der Nachwuchs. Es ist nicht so einfach mit der klugen Investition.

Der Staat soll wahrhaftig nicht wie die oft bemühte „schwäbische Hausfrau“ agieren, über diesen Erkenntnis­stand sollten wir hinaus sein. Aber auch er muss haushalten: Mittel priorisieren, den Nutzen von Investitionen abwägen, Überlastung vorbeugen. Das ist kein Selbstzweck. Es sichert die Handlungs­freiheit.