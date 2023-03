Die Schulmisere: Es wurde zu lange zu wenig investiert

Aus jeder Klasse verlassen ein bis zwei junge Menschen die Schule ohne einfachen Abschluss. Für jeden einzelnen Betroffenen ist das ein persönliches Drama – für Wirtschaft und Gesellschaft stellt eine so hohe Quote an Schulabbrechern und Schulabbrecherinnen eine Belastung dar. Zumal die Abbrecher und Abbrecherinnen nur die Spitze des Eisbergs bilden: Ausbildungsbetriebe klagen, dass ein wachsender Teil junger Menschen zwar mit Abschluss aber ohne Basiskompetenzen zu ihnen kommt.

Immerhin werden in Deutschland jungen Menschen ohne Schulabschluss immer wieder Angebote gemacht, diesen nachzuholen. So viel Reparaturbetrieb müsste aber gar nicht sein, wenn die Hilfen früher, in der Schule, ansetzen würden. Es gilt immer noch die alte Volksweisheit: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.

Die Schulen sind zu schlecht ausgestattet – mit Lehrpesonal und Sozialarbeitenden

Die Schulen sind aber mit Lehrpersonal und Sozialarbeitenden zu schlecht ausgestattet, als dass eine individuelle Förderung der Schwächsten wirklich möglich wäre. Schlimmer noch: Im Jahr nach der Pandemie sind die meisten Schulen schon damit überfordert, der breiten Mitte der Schülerinnen und Schüler die notwendige Unterstützung zu geben, das Versäumte nachzuholen.

Es rächt sich derzeit zudem, dass angesichts der gesunkenen Geburtenraten in Deutschland schon seit Jahren weniger in Lehrerausbildung und Ausstattung der Schulen gesteckt wurde. Dann kamen die vielen Geflüchteten, deren Kinder zur Schule gehen müssen und oft einen besonderen Förderbedarf haben.

Auf diese Herausforderungen ist das Schulsystem nicht eingerichtet. Verheerend ist: Es wird trotz der offensichtlichen Misere nicht genug unternommen, das Schulsystem fit zu machen. Wenn Bund und Länder bei der personellen und materiellen Ausstattung der Schulen nicht endlich die Kurve kriegen, werden wir in zehn Jahren eine noch höhere Quote an Schulabbrechern und Schulabbrecherinnen beklagen müssen.