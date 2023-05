Schulleiter fordern Sprachtests vor Einschulung als Pflicht

2. Bundesliga

Liveticker: Gelingt Holstein Kiel bei Hannover 96 ein guter Abschluss?

Zur ungewohnten Uhrzeit tritt Holstein Kiel am Sonntag zum letzten Saisonspiel bei Hannover 96 an. Zwischen den Pfosten wird Timon Weiner starten. Und die KSV will das selbst gesteckte Saisonziel erreichen – dafür muss ein Sieg her. Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker!