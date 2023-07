﻿Sollte Bildung eine Sache der Länder bleiben?

Lieber konkrete Verbesserungen

Ein Pro von Jörg Kallmeyer

Ja, der Zustand vieler Schulen in Deutschland ist beschämend. Es gibt nicht genug Lehrer. Es gibt zu wenig Klassen­zimmer, in denen man gern lernen möchte. Und es gibt nur halbherzige Versuche, den Anschluss ans digitale Zeitalter zu finden. Kein Wunder also, dass das deutsche Schulwesen in internationalen Vergleichen immer wieder allenfalls mittelmäßig abschneidet.

Auch das Klagen darüber ist in Deutschland spätestens seit der Pisa-Studie 2001 eine Tradition, die Debatte ist geprägt von Ritualen – und vom Irrglauben, dass sich Probleme im Bildungs­wesen mit Struktur­veränderungen lösen lassen: her mit der Orientierungs­stufe, weg mit der Orientierungs­stufe. Weg mit dem Gymnasium, her mit der Gesamtschule. Oder vielleicht doch zurück zum streng gegliederten Schulwesen? Her mit dem Abitur nach zwölf Schuljahren, weg mit der Schulzeit­verkürzung. Und jetzt: weg mit dem Bildungs­föderalismus, hin zum zentralen Berliner Bildungs­staat.

Doch Hand aufs Herz: Wer glaubt schon, dass wirklich etwas besser wird, nur weil in Berlin jemand das Kommando übernimmt? Was wird anders, wenn die Bildungs­ministerin Bettina Stark-Watzinger heißt und nicht mehr Karin Prien oder Julia Willie Hamburg? Eltern, Schülern und Lehrern wäre wohler, wenn die Energie der Bildungs­politiker nicht wieder in endlosen Struktur­debatten und Grundgesetz­änderungen versickert und stattdessen in konkrete Verbesserungen des Schulalltags fließt.

Ein größerer Erfolg zentraler Systeme ist nicht bewiesen

Ja, Demokratie ist anstrengend. Und Föderalismus ist besonders anstrengend. Wer erinnert sich nicht an die Minister­präsidenten­konferenzen in der quälenden Corona-Zeit? Es gab Klagen über einen Flicken­teppich von Maßnahmen, über lange Debatten und über unterschiedliche Verbote in den einzelnen Bundes­ländern. Rückblickend aber halten auch internationale Beobachter fest: Deutschland ist mit seinem vorsichtigen und zugleich föderalen Weg vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Dahinter steht der Gedanke, dass die Minister­präsidenten näher an der Lage und an den Menschen sind als der Kanzler in Berlin. Die einfachste Lösung in der Corona-Zeit wäre sicherlich der zentral­staatliche Dauer­lockdown gewesen. Die beste Lösung aber ist das nicht, wie die Chinesen schmerzhaft erfahren mussten.

Auch der Bildungs­föderalismus folgt der Idee, dass Nähe zu den Heraus­forderungen die besseren Lösungen bringt und dass Deutschland nun einmal kulturelle Unterschiede auch im Bildungs­wesen hat. Die Zuständigkeit der Länder im Kultur- und Bildungs­system hat eine lange Tradition. Damit gebrochen haben allein die National­sozialisten. Der ideologische Missbrauch von Kunst, Kultur, Universitäten und Schulen führte nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Westen zu einer besonderen Betonung der föderalen Kompetenz­aufteilung. Ganz anders in der DDR: Dort wurden die Länder aufgelöst. Nach der Wende aber wurde ein Großteil der staatlichen Bildungs­einrichtungen auf die neuen ostdeutschen Länder und Kommunen übertragen.

Auch die zwei großen Föderalismus­reformen der Bundesrepublik von 2006 und 2009 brachten keine grundsätzliche Neuordnung im Bildungs­system. Das hat zum einen mit dem Beharrungs­vermögen der Länder zu tun, die sich ihre vielleicht wichtigste Aufgabe nicht nehmen lassen wollen. Zum anderen aber hätte es sicher mehr Bewegung gegeben, wenn der Zentralismus denn wirklich überzeugen würde. Aber auch Pisa und die folgenden internationalen Studien belegen keineswegs einen größeren Erfolg zentraler Systeme. In Frankreich etwa geht alles von Paris aus, vom Schulsystem aber profitieren vor allem die Eliten – es mangelt an Durchlässigkeit. Genau das aber kreidet man immer wieder auch dem deutschen Modell an. Gerechtigkeit ist eben nicht eine Frage der Struktur.

Die Schulpolitik braucht einen inhaltlichen Neustart

Die Zentralisierung löst kein Problem. Deswegen sollte aber nicht alles bleiben, wie es ist. Die Schulpolitik braucht einen inhaltlichen Neustart. Aber bitte nicht eine Einheits­schule von Kiel bis Konstanz. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Schülerinnen und Schüler in Bayern ihren Altersgenossen im Rest von Deutschland weit voraus sind.

Die Folge daraus aber kann nicht sein, dass bayerische Schulen auf das Niveau in den Klassen­zimmern von Bremen oder Berlin herunter­gedrückt werden. Die Länder müssen zurück­kehren zu einem Wettbewerb um die besten Ideen und die besten Schulen – so wie es Anfang der 2000er-Jahre schon einmal war, als ein Land wie Baden-Württemberg den Takt vorgab. Neben der Polizei ist die Bildung die wichtigste Aufgabe der Länder. Das verleiht Eltern und Lehrern eine große Macht: Läuft es schlecht an den Schulen, droht einer Landes­regierung die Abwahl.

Eine gute Schule ist eine Schule, die guten Unterricht bietet. Dafür braucht es gute Lehrer – und, ja, es braucht auch mehr Geld. Berlin könnte einen Sonderfonds Bildung auflegen oder die Länder an anderer Stelle entlasten. Ausgegeben werden aber sollte das Geld von denen, die direkt für ihre Politik in die Verantwortung genommen werden können.

Jörg Kallmeyer leitet das Print Hub im RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Schluss mit der Kleinstaaterei

Ein Kontra von Imre Grimm

Es ist ein ehernes Gesetz der deutschen Politik: Bildung ist Ländersache. Doch wie das so ist mit ehernen Gesetzen: Sie funktionieren so lange, bis sie an der Wirklichkeit zerschellen. Für einen Abschied vom alten Credo gibt es ein maßgebliches Argument: Die Sache funktioniert nicht. Für diese Erkenntnis genügt ein Blick in eine beliebige deutsche Grundschule.

Die 16 Bundesländer jedoch klammern sich mit Händen und Füßen an den Zuständigkeits­bereich Bildung, denn sie haben sonst nicht viele Machtbereiche gegenüber dem Bund. Bildung. Medien. Polizei. Das war’s. Im Kern geht es in der Bildungspolitik aber schon seit vielen Jahren in einem zähen Wettbewerb nur noch um die Frage, welches Land den Mangel am besten kaschiert – nicht darum, was Kindern (und Lehrern und dem Land) am meisten nützt oder welche Zukunfts­kompetenzen wichtig werden.

Nichts gelernt aus der eigenen Misere

Das anstrengende Gezerre auf dem Rücken der Schulen zermürbt seit Jahrzehnten die gesamte Bildungswelt. Ausgerechnet ein System, das doch Lernkompetenzen vermitteln soll, lernt nichts aus der eigenen Misere. Alle paar Jahre erfindet eine Behörde eine neue regionale Schulform, die Lehrer­ausbildung in Kiel unterscheidet sich massiv von der in Nürnberg. Warum? Die deutsche Bildungsmisere hat ihre Ursache auch im lähmenden Föderalismus. Sonntagsreden über die Wichtigkeit der Bildung hat das Land genug gehört.

Es müssen dringend mehr Geld, Klarheit, mehr Modernität und viel mehr Liebe und Idealismus ins Bildungssystem. Das aktuelle Modell scheitert in allen fünf Punkten. Und zwar seit Jahrzehnten.

Es ist schlicht Unfug, dass sich Lehrpläne zwischen Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg unterscheiden. Gewiss ist es sinnvoll, dass im Saarland aus geografischen Gründen nicht Englisch, sondern Französisch die erste Fremdsprache ist. Deutschland aber ist ein kleines Land. Es nach dem Zweiten Weltkrieg bildungs­politisch (erneut) in winzige Teilbereiche zu zerhacken, war ein gut gemeinter historischer Fehler. Gewiss, Deutschland hatte in seiner Geschichte bisher nur ein einziges Mal ein vereinheitlichtes Bildungswesen: unter den Nazis. Die Schöpfer des Grundgesetzes wollten nach der zentralisierten Bildungs­propaganda im Dritten Reich einen erneuten Missbrauch erschweren. Also fiel die Bildung nach Artikel 30 des Grundgesetzes unter die Kulturhoheit der Länder. Gut 80 Jahre später aber gibt es wenig Argumente dagegen, es noch einmal mit einer modernen, demokratischen Zentral­variante zu versuchen.

Eine lösbare Mammut­aufgabe

Die Leidtragenden in dem maroden System sind die Kinder. Und die Lehrer, die sich alle paar Monate anhören dürfen, dass sie bitte schön mehr arbeiten sollen, weil irgendjemand in den zuständigen Behörden vor Jahren den künftigen Lehrerbedarf nicht korrekt errechnet hat. Das Argument, es sei schon immer so gewesen, erinnert an die Antwort auf die Frage, warum die Schulen in Deutschland gegen alle Erkenntnisse so furchtbar früh beginnen müssen: weil die Busse so früh fahren. Beziehungsweise: weil die Eltern zur Arbeit müssen. Als könne man an beiden Stellschrauben keinesfalls drehen.

Ein zentralisiertes Bildungssystem? Klingt das nicht nach Sozialismus? Nicht, wenn daraus eine gemeinschaftliche Aufgabe unter Führung des Bundes erwächst. Es wäre gewiss eine Mammut­aufgabe. Aber sie ist lösbar. Voraussetzung ist eine Änderung des Grundgesetzes. Konkreter Plan: Der Bund finanziert die Grundversorgung, beschließt mittelfristige, bundesweit gültige Bildungs­grundsätze nach modernen Erkenntnissen – und konkret umgesetzt wird das gemeinsame Konzept dann regional bis lokal vor Ort. Niemand weiß besser, was Schulen brauchen, als Schulen.

Niemand mag sich eingestehen, dass die bildungs­politische Kleinstaaterei ein Irrweg ist.

So könnte „mehr Staat“ im Schulalltag erfreulicherweise genau das Gegenteil erreichen, nämlich mehr Autonomie für Schulen und Kommunen. Niemand jedoch mag sich eingestehen, dass die bildungs­politische Kleinstaaterei ein Irrweg ist. Denn das würde auf Länderseite eine gefühlte Niederlage bedeuten. Der Frosch müsste den eigenen Teich austrocknen. Das wird er nicht tun. Lieber hockt der Frosch in seiner trüben Restpfütze und verteidigt das Chaos, das zu beseitigen er nicht imstande ist.

Wie groß die Beharrungs­kräfte sind, zeigte nicht zuletzt das unwürdige Gezerre beim Versuch, das längst überholte Kooperations­verbot in Sachen Bildung zwischen Bund und Ländern zu kippen. Man kann gar nicht heftig genug den Kopf schütteln: Manches unions­geführte Bundesland wehrte sich aus ideologischen Gründen dagegen, dass der Bund das Bildungswesen im eigenen Land finanziell stärkt. Für Schüler, Familien und Lehrer böte ein neues Modell eine Menge Vorteile: Der Schulwechsel zwischen Bundesländern wäre leichter, die Leistungen der Schüler (und Lehrer) wären vergleichbarer, und wie gut es bei Inklusion oder Digitalisierung vorangeht, hängt nicht länger von der Kassenlage des jeweiligen Bundeslandes ab, schöne Grüße nach Bremen. Und die Einzigen, die wirklich Nachteile erdulden müssten, wären Landes­bildungs­politiker.

Imre Grimm leitet das Team Gesellschaft im Redaktions­Netzwerk Deutschland.