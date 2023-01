„Schulter an Schulter“: Verteidigungsminister Pistorius demonstriert Einigkeit mit US-Amtskollegen Austin

Junge Künstlerinnen und alte Hasen geben sich im Januar ein Stelldichein in den Galerien in und um Kiel. Ob realistisch oder abstrakt: Die prägnante Landschaft Schleswig-Holsteins und die Farben der Stadt Kiel sind genauso Thema wie die (verletzliche) Natur an sich. Auch Menschen spielen eine Rolle - ein Rundgang in Januar.