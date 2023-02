Schwangere Russinnen reisen nach Argentinien – Behörden vermuten kriminelles Netzwerk

Bericht: Bundeswehr beginnt mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an Leopard-2-Panzern

In der kommenden Woche soll einem Bericht zufolge die Ausbildung ukrainischer Soldaten an Leopard‑2-Panzern in Deutschland beginnen. Erste Soldaten sollen bereits in Deutschland eingetroffen sein. Der Ausbildungsort soll demnach Munster in Nieder­sachsen sein.