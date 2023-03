Russischer Kampfjet stößt über Schwarzem Meer mit US-Drohne zusammen

Zoff ums Renteneintrittsalter in Frankreich

Zoff ums Renteneintrittsalter in Frankreich

Zoff ums Renteneintrittsalter in Frankreich Zoff ums Renteneintrittsalter in Frankreich

Macrons Reform und der Zorn der Massen

Birgit Holzer

Seit Wochen demonstrieren Millionen Menschen in Frankreich gegen die Pläne der französischen Regierung, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre zu erhöhen. Am Mittwoch soll sich nun eine Vermittlungskommission auf einen Kompromiss einigen, über den am Donnerstag abgestimmt wird.