Schweden vor dem Nato-Gipfel: Warum blockiert die Türkei weiter den Beitritt?

Schweden müsse härter an seinen „Hausaufgaben“ arbeiten, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in dieser Woche. Erneut kritisierte er scharf die Koran­verbrennung in Schweden, die in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt hatte. „Der feige Angriff auf unser heiliges Buch Koran in Stockholm, der Hauptstadt Schwedens, hat uns alle verärgert“, zitiert ihn die staatliche Nachrichten­agentur Anadolu. Erdogan sprach von „Hass­verbrechen“, die durch Islam­feindlichkeit angeheizt würden. Dann folgte die eindeutige Botschaft an Schweden: Der Kampf gegen Terror­organisationen und Islam­feindlichkeit sei entscheidend für die „Freundschaft mit der Türkei“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Monaten lässt Erdogan das skandinavische Land zappeln und fordert für die Zustimmung zum Nato-Beitritt die Auslieferung schwedischer Staats­bürger, die in der Türkei als Terroristen betrachtet werden. Außerdem sollen nach Erdogans Willen Demonstrationen verboten werden, wenn dort Symbole der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gezeigt werden. Gegen die Anhänger der PKK in Schweden gehe die Regierung in Stockholm nicht konsequent genug vor, heißt es aus Ankara. Nach Erdogans erneuten Verbalattacken Richtung Stockholm scheint ein Nato-Beitritt auf dem Gipfel in Vilnius zunehmend unwahrscheinlicher.

Schweden ist bereits auf die Türkei zugegangen

In der Nato galt die Zustimmung zum Beitritt Schwedens lange Zeit als Formalie. Nun nutzt sie Erdogan für die Durchsetzung außenpolitischer Ziele. Dabei hat Schweden bereits Schritte auf die Türkei zu gemacht. Anfang Juni traten neue Antiterrorgesetze in Kraft und ein Waffen­embargo gegen die Türkei wurde aufgehoben. Dass PKK-Anhänger weiterhin demonstrieren dürfen, ist Erdogan aber ein Dorn im Auge. Schweden lehnt ein Verbot ebenso ab wie die Auslieferung von 130 angeblichen Terroristen. Viele von ihnen besitzen längst die schwedische Staatsbürgerschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unterstützung erhält Erdogan von Ungarns Staatschef Viktor Orban, der ebenfalls dem Beitritt noch nicht zugestimmt hat. „Orban unterstützt Erdogan aus persönlichen wirtschaftlichen Interessen, er und seine Verwandtschaft machen gute Geschäfte in der Türkei“, sagt Simon Koschut, Professor für Internationale Sicherheits­politik an der Zeppelin-Universität in Friedrichs­hafen. Hinzu kämen Ungarns enge Verbindung zu Russland und die Abhängigkeit von russischen Energie­lieferungen. Sobald die Türkei einlenkt, ist sich Koschut sicher, wird auch Ungarn dem Beitritt zustimmen. „Ungarn ist nicht der Gamechanger, alles hängt von der Türkei ab.“

Nato-Staaten verlängern Vertrag von Generalsekretär Stoltenberg Nun soll Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bis zum 1. Oktober 2024 seinen Posten behalten. © Quelle: Reuters

Aufnahme Schwedens erst nach Gipfeltreffen möglich

Für Erdogan geht es aber um mehr: Sein erstes Ziel, die Wiederwahl zum Präsidenten, hat er bereits erreicht. Nun will er noch moderne Kampfjets aus den USA kaufen. „Die Amerikaner verweigern ihm die Kampfjets, weil die Türkei das russische Raketen­abwehr­system S-400 benutzt und die Russen so amerikanische Technologie ausspionieren könnten“, sagt Koschut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SPD-Außenpolitiker Nils Schmid ist zuversichtlich: „Ich rechne fest mit, dass die Türkei beim Gipfel dem Nato-Beitritt Schwedens zustimmt“, sagt er im Gespräch mit dem RND. „Erdogan will sich beim Gipfel als der entscheidende Regierungschef in Szene setzen und das klappt nur, wenn er am Ende seine Blockade aufhebt.“ Es sei gut möglich, dass der Durchbruch erst in der Nacht zwischen den zwei Gipfeltagen erreicht werde. „Die jüngste Koranverbrennung in Schweden macht die Verhandlung mit Erdogan schwieriger, wird aber nicht ausschlaggebend für die Zustimmung zum Nato-Beitritt“, sagt Schmid. Es gehe Erdogan weniger um die Schweden und ihren Umgang mit den Kurden, sondern um Zugeständnisse beim Kampfjet-Deal mit den USA.

Dass Schweden beim Gipfeltreffen überraschend in die Nato aufgenommen wird, ist zeitlich eigentlich nicht mehr möglich. Denn Erdogan und Orban brauchen einen Parlaments­beschluss, um dem Nato-Beitritt Schwedens zuzustimmen. „Das türkische Parlament tagt aber vor dem Nato-Gipfel gar nicht mehr, sodass Erdogan in Vilnius nicht zustimmen kann“, sagt Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. „Aber die Schweden werden schon so behandelt, als wären sie Mitglied“, sagt der Experte im Gespräch mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Sie seien beispielsweise schon in die wichtigsten Treffen integriert. Dass Erdogan sich aufspiele und den großen Auftritt suche, sei für alle nervig. „Die Nato-Mitglieder müssen sich die Erpressung von Erdogan gefallen lassen, weil sie keine Handhabe gegen ihn haben.“ Am Ergebnis ändere das aber nichts, macht Jäger deutlich: „Schweden wird früher oder später der Nato beitreten.“

Vieraugengespräch zwischen Biden und Erdogan?

Koschut ist optimistischer: „Es gab bereits ähnliche Situationen bei Nato-Gipfeln, die bis zum Gipfeltag nicht entschieden waren“, sagt er im Gespräch mit dem RND. Er verweist auf die Ernennung des früheren dänischen Minister­präsidenten Anders Rasmussen zum Nato-General­sekretär, bei der die Türkei bis zuletzt ihr Veto eingelegt hatte. Damals hatten Mohammed-Karikaturen aus Dänemark die Kritik ausgelöst. Noch während der Gipfel lief, verhandelte der damalige US-Präsident Joe Biden mit Erdogan und konnte ihn umstimmen. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass es zu einer ähnlichen Situation auf diesem Gipfel kommen wird und Biden und Erdogan unter vier Augen verhandeln, womöglich unter Vermittlung von Nato-Generalsekretär Stoltenberg“, so Experte Koschut.

Bleibt noch das Problem der Ratifizierung durch das Parlament. Allerdings hält Koschut es für möglich, dass die Türkei und Ungarn zumindest im Abschluss­dokument des Gipfels ihre Zustimmung zum Beitritt bestätigen. „Schon beim Beitritt Finnlands hatte das ungarische Parlament nachträglich zugestimmt.“