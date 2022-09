Dürfen die Sozialdemokraten in Schweden weiterregieren? Oder werden sie von einer Mitte-Rechts-Regierung abgelöst? Kurz vor der Parlamentswahl am Sonntag sieht es – wieder einmal – nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden politischen Lager aus. Entscheidend aber dürfte eine andere Frage sein: Wie gut schneiden die Rechten ab?

Sicher galt bei Wahlen in Schweden in den letzten Jahren immer nur eins: Am Ende feiern sich die Rechten als Sieger. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten sind unter ihrem rhetorisch gewieften Chef Jimmie Åkesson innerhalb von einem Jahrzehnt von einer belächelten Nischenpartei zu einer ernstzunehmenden – und massentauglicheren – Größe in der schwedischen Politik aufgestiegen. 2010 schafften sie erstmals den Sprung ins Parlament, und drängen seitdem bislang unaufhaltsam nach vorn – auch vor der Parlamentswahl am Sonntag.

Als die Schwedendemokraten 2018 mit fast 18 Prozent der Stimmen drittstärkste Partei wurden, ging eine Schockwelle durch die etablierte Parteienlandschaft. Sie brachte wohl endgültig die Erkenntnis, dass sich die Rechten auf der politischen Bühne Schwedens nicht mehr ignorieren lassen. 2014 hatte der frühere sozialdemokratische Justizminister Thomas Bodström noch versichert: „Wir werden die Rassisten draußen lassen.“ Acht Jahre später liegen die Schwedendemokraten in Umfragen vor der Wahl sogar vor der bislang stärksten Kraft des bürgerlichen Lagers, der Partei Moderaterna.